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https://sputnikarabic.ae/20230115/شركة-الطيران-يتي-إيرلاينز-مصرع-72-شخصا-كانوا-على-متن-الطائرة-المنكوبة-في-نيبال-1072309349.html
شركة الطيران "يتي إيرلاينز": مصرع 72 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة في نيبال
شركة الطيران "يتي إيرلاينز": مصرع 72 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة في نيبال
أكدت شركة الطيران "يتي إيرلاينز"، اليوم الأحد، مصرع جميع الركاب وطاقم طائرتها التي تحطمت وسط نيبال في وقت سابق اليوم، والبالغ عددهم 72 شخصًا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T14:48+0000
2023-01-15T14:50+0000
نيبال
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نيودلهي - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الشركة، بيمبا شيريا، لوكالة "سبوتنيك": "الـ72 شخصًا الذين كانوا على متن الطائرة لقوا جميعا مصرعهم".يأتي ذلك بعد إعلان هيئة الطيران المدني في نيبال انتشال جثث 68 شخصًا من ضحايا الطائرة المنكوبة، وتواصل عمليات البحث عن جثث 4 آخرين.وكانت السفارة الروسية في نيبال قد أعلنت، اليوم، أن هناك 4 مواطنين روس كانوا على متن الطائرة المنكوبة، مضيفة أنه "لم يعرف مصيرهم حتى الآن".وأقلعت الطائرة من كاتماندو في الساعة 10:30 صباحًا [بالتوقيت المحلي] متجهة إلى مدينة بوخارا وسط نيبال، وكانت تقل 15 راكبا أجنبيا: 5 من الهند و4 من روسيا و2 من كوريا الجنوبية وراكب واحد من كل من إيرلندا وأستراليا والأرجنتين وفرنسا.وفيما لم يتّضح بعد سبب تحطّم الطائرة، قررت الحكومة النيبالية إعلان الحداد غدا على أرواح ضحايا الحادث وذلك خلال اجتماع طارئ دعا إليه رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال.كما قررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق من 5 أعضاء للتحقيق في تحطم الطائرة.وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.ولدى نيبال التي تقع في منطقة الهيمالايا في آسيا سجل سيّئ يتعلق بسلامة الملاحة الجوية، وكانت طائرة تابعة لشركة طيران "تارا" قد تحطمت في شهر مايو/ أيار عام 2022 في مقاطعة "موستانغ" شمالي نيبال وقتل 22 شخصا في الحادث.وفي آذار/ مارس 2018، لقى 51 شخصا مصرعهم بتحطم طائرة بنغلادشية تابعة لشركة "يو-إس بانغلا" على مقربة من مطار كاتماندو.
https://sputnikarabic.ae/20230115/15-أجنبيا-ضمن-ضحايا-طائرة-نيبال-المنكوبة-1072294935.html
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نيبال, العالم

شركة الطيران "يتي إيرلاينز": مصرع 72 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة في نيبال

14:48 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 14:50 GMT 15.01.2023)
© AFP 2023 / YUNISH GURUNGرجال الإنقاذ يتفقدون موقع تحطم الطائرة التابعة لشركة خطوط طيران "يتي" في بوخارا، نيبال، 15 يناير/ كانون الثاني 2023
رجال الإنقاذ يتفقدون موقع تحطم الطائرة التابعة لشركة خطوط طيران يتي في بوخارا، نيبال، 15 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / YUNISH GURUNG
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أكدت شركة الطيران "يتي إيرلاينز"، اليوم الأحد، مصرع جميع الركاب وطاقم طائرتها التي تحطمت وسط نيبال في وقت سابق اليوم، والبالغ عددهم 72 شخصًا.
نيودلهي - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الشركة، بيمبا شيريا، لوكالة "سبوتنيك": "الـ72 شخصًا الذين كانوا على متن الطائرة لقوا جميعا مصرعهم".
يأتي ذلك بعد إعلان هيئة الطيران المدني في نيبال انتشال جثث 68 شخصًا من ضحايا الطائرة المنكوبة، وتواصل عمليات البحث عن جثث 4 آخرين.
وكانت السفارة الروسية في نيبال قد أعلنت، اليوم، أن هناك 4 مواطنين روس كانوا على متن الطائرة المنكوبة، مضيفة أنه "لم يعرف مصيرهم حتى الآن".
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09:46 GMT
وأقلعت الطائرة من كاتماندو في الساعة 10:30 صباحًا [بالتوقيت المحلي] متجهة إلى مدينة بوخارا وسط نيبال، وكانت تقل 15 راكبا أجنبيا: 5 من الهند و4 من روسيا و2 من كوريا الجنوبية وراكب واحد من كل من إيرلندا وأستراليا والأرجنتين وفرنسا.
وفيما لم يتّضح بعد سبب تحطّم الطائرة، قررت الحكومة النيبالية إعلان الحداد غدا على أرواح ضحايا الحادث وذلك خلال اجتماع طارئ دعا إليه رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال.
كما قررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق من 5 أعضاء للتحقيق في تحطم الطائرة.
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09:48 GMT
وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.
ولدى نيبال التي تقع في منطقة الهيمالايا في آسيا سجل سيّئ يتعلق بسلامة الملاحة الجوية، وكانت طائرة تابعة لشركة طيران "تارا" قد تحطمت في شهر مايو/ أيار عام 2022 في مقاطعة "موستانغ" شمالي نيبال وقتل 22 شخصا في الحادث.
وفي آذار/ مارس 2018، لقى 51 شخصا مصرعهم بتحطم طائرة بنغلادشية تابعة لشركة "يو-إس بانغلا" على مقربة من مطار كاتماندو.
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