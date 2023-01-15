https://sputnikarabic.ae/20230115/شركة-رفائيل-الإسرائيلية-تكشف-عن-منظومة-دفاعية-جديدة-مضادة-للحوامات-والطائرات-المسيرة-1072319896.html

شركة "رفائيل" الإسرائيلية تكشف عن منظومة دفاعية جديدة مضادة للحوامات والطائرات المسيرة

شركة "رفائيل" الإسرائيلية تكشف عن منظومة دفاعية جديدة مضادة للحوامات والطائرات المسيرة

كشفت شركة "رفائيل" الإسرائيلية للصناعات العسكرية، اليوم الأحد، عن إمكانات جديدة ومتقدمة في نظام “قبة اعتراض الحوامات” التي تكتشف وتعترض الحوامات والطائرات... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T19:37+0000

2023-01-15T19:37+0000

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القدس - سبوتنيك. وسيسمح النظام المعروف باسم "Drone Dome” للوحدات المناوِرة بتحديد أو اكتشاف التهديدات الجوية وتحييدها، قبل وقت طويل من تعرضها للخطر، بالإضافة إلى ذلك فإنه يتيح حماية القواعد العسكرية ومناطق تجمع القوات والأصول الاستراتيجية مثل المطارات.وتعتبر الطائرات المسيرة والحوامات الآن تهديدًا كبيرًا للوحدات القتالية في الخطوط الأمامية والقوافل اللوجستية التي يعد دعمها مهمًا للهجمات البرية.وحسب موقع "ماكو" الإسرائيلي، فإنه "كلما زاد نطاق الكشف تستعد القوة التي يحميها النظام للتهديد جيدا وتقوم بالرد عليه، خاصة عندما تكون قادرة على تحييد الحوامة أو الطائرة المسيرة من مسافة 50 كم".ويدور الحديث هنا عن نظام معياري مرن، يتم التحكم فيه من موقع قيادة متقدم ويمكن وضعه أو نصبه في موقع أرضي حيث تتواجد القوة العسكرية، أو على المركبات وحتى على السفن.ويبني النظام من لحظة تفعيله نوعًا من “القبة ” غير المرئية التي توفر الحماية على طوال ساعات اليوم وفي أي طقس.ومن خلال الجمع بين أجهزة الاستشعار لاكتشاف الإشارات والرادار الكهروضوئي متعدد المهام، فإن "النظام منذ اللحظة التي يكتشف فيها تهديدًا مثل حوامة يعمل على تشويش الاتصال؛ مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على الحوامة التي تشكل التهديد، وهناك خيار آخر هو اعتراض التهديد بالليزر الفعال ضد جميع أنواع التهديدات".وتقول شركة "رفائيل" إن "القدرات الجديدة للنظام تتضمن تقنيات تشويش متنوعة تسمح للنظام بتوفير حماية شاملة ضد الهجمات من مسافات وارتفاعات متفاوتة"، وتؤكد الشركة أيضًا أن "النظام جاهز للاستخدام عملياتيا".

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