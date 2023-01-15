https://sputnikarabic.ae/20230115/صحيفة-إيران-ترفع-سعر-النفط-المباع-لسوريا-إلى-مستويات-السوق-1072316242.html
صحيفة: إيران ترفع سعر النفط المباع لسوريا إلى مستويات السوق
صحيفة: إيران ترفع سعر النفط المباع لسوريا إلى مستويات السوق
رفعت إيران سعر النفط الذي تبيعه لسوريا، ليتوافق مع سعر السوق الذي يزيد على 70 دولارا للبرميل، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نقصا في إمدادات الطاقة. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T17:02+0000
2023-01-15T17:02+0000
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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد عن مصادر مطلعة على الوضع، أن إيران قررت تقييد إمدادات النفط الرخيصة لسوريا، وزيادة سعر شحنات النفط الإضافية، فضلا عن المطالبة بالدفع مقدما بدلا من الائتمان.قد تترك مثل هذه الإجراءات سوريا في مواجهة واحدة من أسوأ حالات نقص الوقود منذ عام 2011، في الوقت الذي تحرم فيه سوريا من بعض إنتاجها النفطي الذي يسرقه الجيش الأمريكي الموجود بشكل غير شرعي شرقي البلاد.وقال المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في طهران، حميد حسيني، إنه مع استمرار فرض عقوبات على إيران بسبب صادرات النفط لا يوجد سبب لبيع النفط إلى سوريا بأسعار منخفضة، بحسب الصحيفة.في أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2022، أقرت السلطات السورية مؤقتا أربعة أيام عمل في الأسبوع في مؤسسات الدولة، بسبب النقص الحاد في الوقود الناجم عن العقوبات وتراجع العملة المحلية.تواجه سوريا نقصا في الوقود بسبب العقوبات منذ سنوات، حيث تستهلك نحو 100 ألف برميل من النفط يوميا لكنها تنتج 24 ألفا فقط.العديد من منشآت إنتاج النفط في سوريا إما مدمرة أو لا تزال خارجة عن سيطرة الحكومة، كما أن توصيل النفط والمنتجات البترولية إلى البلاد صعب للغاية بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230114/الجيش-الأمريكي-ينقل-53-صهريجا-محملا-بالنفط-السوري-المسروق-إلى-قواعده-في-العراق-1072275308.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, اقتصاد
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, اقتصاد
صحيفة: إيران ترفع سعر النفط المباع لسوريا إلى مستويات السوق
17:02 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 17:03 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
رفعت إيران سعر النفط الذي تبيعه لسوريا، ليتوافق مع سعر السوق الذي يزيد على 70 دولارا للبرميل، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نقصا في إمدادات الطاقة.
ونقلت صحيفة
"وول ستريت جورنال" اليوم الأحد عن مصادر مطلعة على الوضع، أن إيران قررت تقييد إمدادات النفط الرخيصة لسوريا، وزيادة سعر شحنات النفط الإضافية، فضلا عن المطالبة بالدفع مقدما بدلا من الائتمان.
قد تترك مثل هذه الإجراءات سوريا في مواجهة واحدة من أسوأ حالات نقص الوقود منذ عام 2011، في الوقت الذي تحرم فيه سوريا من بعض إنتاجها النفطي الذي يسرقه الجيش الأمريكي
الموجود بشكل غير شرعي شرقي البلاد.
وقال المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في طهران، حميد حسيني، إنه مع استمرار فرض عقوبات على إيران بسبب صادرات النفط لا يوجد سبب لبيع النفط إلى سوريا بأسعار منخفضة، بحسب الصحيفة.
في أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2022، أقرت السلطات السورية مؤقتا أربعة أيام عمل في الأسبوع في مؤسسات الدولة، بسبب النقص الحاد في الوقود الناجم عن العقوبات وتراجع العملة المحلية.
تواجه سوريا نقصا في الوقود
بسبب العقوبات منذ سنوات، حيث تستهلك نحو 100 ألف برميل من النفط يوميا لكنها تنتج 24 ألفا فقط.
العديد من منشآت إنتاج النفط في سوريا إما مدمرة أو لا تزال خارجة عن سيطرة الحكومة، كما أن توصيل النفط والمنتجات البترولية إلى البلاد صعب للغاية بسبب العقوبات الغربية.