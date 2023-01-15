https://sputnikarabic.ae/20230115/صحيفة-تركيا-ترفض-عرضا-مغريا-من-شركة-عالمية-لاستخراج-غاز-البحر-الأسود-1072304014.html
صحيفة: تركيا ترفض عرضا مغريا من شركة عالمية لاستخراج غاز البحر الأسود
صحيفة: تركيا ترفض عرضا مغريا من شركة عالمية لاستخراج غاز البحر الأسود
رفضت تركيا عرضا ضخما من شركة عالمية للطاقة لم تذكر اسمها، لتطوير وتشغيل حقل غاز ضخم في البحر الأسود، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T13:06+0000
2023-01-15T13:06+0000
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أنقرة - سبوتنيك. في عام 2020، اكتشفت تركيا حقلا كبيرا للغاز في البحر الأسود، أطلق عليه لاحقا اسم "ساكاريا"، قدرت احتياطياته بنحو 540 مليار متر مكعب، كما اكتشفت أيضا حقلا جديدا للغاز قبالة ساحل البحر الأسود في أواخر العام الماضي.إلى جانب احتياطيات حقل "ساكاريا"، تبلغ احتياطيات الغاز البحرية للبلاد 710 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل تريليون دولار في السوق العالمية.ووفقا لما نقلته صحيفة "صباح" التركية عن مصادر مطلعة، فإن العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، تتواصل بالفعل مع تركيا لاقتراح تعاونها.وأضافت الصحيفة: "لكن هذه المرة، طرقت إحدى الشركات العملاقة للطاقة، والتي تهيمن على قطاع الطاقة العالمي، باب أنقرة بعرض لمنح تركيا نصف القيمة السوقية للاكتشاف الحالي نقدا".وأردفت: "في المقابل، سعت شركة الطاقة العملاقة إلى إجراء جميع عمليات استكشاف واستخراج وبيع الغاز الطبيعي الموجود في البحر الأسود مع تركيا".وقال مسؤولو إدارة الطاقة للصحيفة إن العرض رُفض، حيث أشارت تركيا إلى قدرتها على استخراج الغاز الطبيعي وبيعه بشكل مستقل.
https://sputnikarabic.ae/20230113/انفجار-خط-لنقل-الغاز-الطبيعي-في-ليتوانيا-1072248625.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, اقتصاد
أخبار تركيا اليوم, العالم, اقتصاد
صحيفة: تركيا ترفض عرضا مغريا من شركة عالمية لاستخراج غاز البحر الأسود
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رفضت تركيا عرضا ضخما من شركة عالمية للطاقة لم تذكر اسمها، لتطوير وتشغيل حقل غاز ضخم في البحر الأسود، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.
أنقرة - سبوتنيك
. في عام 2020، اكتشفت تركيا حقلا كبيرا للغاز في البحر الأسود، أطلق عليه لاحقا اسم "ساكاريا"، قدرت احتياطياته بنحو 540 مليار متر مكعب، كما اكتشفت أيضا حقلا جديدا للغاز قبالة ساحل البحر الأسود في أواخر العام الماضي.
إلى جانب احتياطيات حقل "ساكاريا"، تبلغ احتياطيات الغاز البحرية للبلاد 710 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل تريليون دولار في السوق العالمية.
ووفقا لما نقلته صحيفة "صباح" التركية عن مصادر مطلعة، فإن العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، تتواصل بالفعل مع تركيا لاقتراح تعاونها.
وأضافت الصحيفة: "لكن هذه المرة، طرقت إحدى الشركات العملاقة للطاقة، والتي تهيمن على قطاع الطاقة العالمي، باب أنقرة بعرض لمنح تركيا نصف القيمة السوقية للاكتشاف الحالي نقدا".
وأردفت: "في المقابل، سعت شركة الطاقة العملاقة إلى إجراء جميع عمليات استكشاف
واستخراج وبيع الغاز الطبيعي الموجود في البحر الأسود مع تركيا".
وقال مسؤولو إدارة الطاقة للصحيفة إن العرض رُفض، حيث أشارت تركيا إلى قدرتها على استخراج الغاز الطبيعي
وبيعه بشكل مستقل.