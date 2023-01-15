https://sputnikarabic.ae/20230115/طمعا-في-المال-عصابات-داعش-تختطف--اثنين-من-العراقيين-شرقي-البلاد-1072309650.html

طمعا في المال... عصابات "داعش" تختطف اثنين من العراقيين شرقي البلاد

طمعا في المال... عصابات "داعش" تختطف اثنين من العراقيين شرقي البلاد

اختطف مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي شابين كرديين من إحدى القرى التابعة لمحافظة ديالى شرقي العراق، طمعا في الحصول على مبالغ مالية كـ"فدية" من ذويهم. 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T14:56+0000

2023-01-15T14:56+0000

2023-01-15T14:56+0000

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وقع الحادث في قرية قلا بناحية الزنانة التابعة لقضاء كفري، وقال مسؤول محلي إن المسلحين نفذوا العملية بهدف الحصول على الأموال، وفق ما نقلت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية.ويعمل الشابان المختطفان في الرعي، وقاما اليوم الأحد بأخذ ماشيتهم إلى خارج القرية بقصد الرعي، لكن اختفى أثرهما عقب الساعة 11 صباحا، بحسب أحمد عبد الرحمن وهو أحد سكان القرية.وأضاف عبد الرحمن "المختطفان يدعيان محمد حسين علي (16 عاما) وصباح حسن (20 عاما)، تم اختطافهما من قبل تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول)، مشيرا إلى أن مسلحي التنظيم "سبق أن أطلقوا النار على فلاحين اثنين آخرين من سكان القرية، لكن هذه أول مرة يختطفون فيها سكانا من القرية".في السياق، قال وهاب أحمد، مدير ناحية الزنانة، إنه تم إعلامهم بالحادثة من قبل ذوي الراعيين المختطفَين، مؤكدا أن "هؤلاء المسلحين يقومون باختطاف الناس بهدف الحصول على الفدية".وفي قرية دوراجي بالمنطقة نفسها، اختطف مسلحو "داعش" العام الماضي اثنين من الفلاحين، تم إطلاق سراحهما بعد دفع 50 ألف دولار كفدية لكليهما.وكانت القوات العراقية قد أعلنت في 2017 استعادة السيطرة على كامل الأراصي العراقية بعد معارك دامية مع تنظيم "داعش" الإرهابي الذي احتجاج مساحات واسعة في البلاد صيف 2014.إلا أن التنظيم المتطرف لا يزال يحتفظ ببعض الخلايا النائمة في مناطق مختلفة تشن بين الحين والآخر هجمات ضد القوات الأمنية.

https://sputnikarabic.ae/20230113/السوداني-العراق-لا-يحتاج-لقوات-من-التحالف-الدولي-وأجهزتنا-الأمنية-قادرة-على-ردع-الإرهاب-1072239739.html

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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي