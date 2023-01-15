https://sputnikarabic.ae/20230115/كاف-يفتح-تحقيقا-في-تصريحات-سياسية-صدرت-في-افتتاح-بطولة-أمم-أفريقيا-للمحليين-بالجزائر-1072314185.html

"كاف" يفتح تحقيقا في تصريحات سياسية صدرت في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين بالجزائر

"كاف" يفتح تحقيقا في تصريحات سياسية صدرت في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين بالجزائر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأحد، "فتح تحقيق حول التصريحات العِدائية التي شهدها حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين بالجزائر، والتي ندد... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T16:30+0000

2023-01-15T16:30+0000

2023-01-15T16:30+0000

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وقال الاتحاد الأفريقي، في بيان له، إنه تم الإبلاغ على بعض البيانات السياسية الصادرة خلال حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية توتال إنرجي الجزائر 2022 يوم الجمعة 13 يناير/ كانون الثاني 2023 في الجزائر العاصمة"، مؤكدا أن "هذه التصريحات السياسية ليست خاصة به ولا تعكس وجهة نظر أو رأي كاف كمنظمة محايدة سياسياً".وأضاف البيان أن "الكاف سيجري تحقيقات لتحديد ما إذا كانت البيانات والأحداث السياسية لحفل الافتتاح تنتهك النظام الأساسي واللوائح الخاصة به"، متابعا: "سنقدم تقرير النتائج التي تم التوصل إليها في الوقت المناسب".وأشار الاتحاد الأفريقي، في بيانه، إلى "نظامه الأساسي ولوائحه ولوائح فيفا، التي تؤكد الامتناع عن الانخراط في السياسة والبقاء على الحياد في الأمور ذات الطبيعة السياسية".واستنكر المغرب، أمس السبت، ما سماها "الممارسات الدنيئة" و"المناورات السخيفة" في افتتاح بطولة إقليمية لكرة القدم في الجزائر، وهي حلقة جديدة في أزمة سياسية مستمرة بين الجارين في الشمال الأفريقي.وانتقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (اتحاد الكرة المغربي)، في بيان خطاب صاحب حفل افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين "شان" التي تحتضنها الجزائر والتي قاطعتها الرباط.وخلال حفل الافتتاح أمس الجمعة، دعا حفيد زعيم جنوب أفريقيا الراحل نلسون مانديلا "لتحرير الصحراء الغربية من الاستبداد".وقالت الجامعة في بيان إنها "تندد بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة التي صاحبت افتتاح بطولة أفريقيا للاعبين المحليين أمس الجمعة بالجزائر، بعد الخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي".ويخوض المغرب والجزائر منافسة مريرة جزئيا على الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية، حيث تسعى حركة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى إجراء استفتاء على الاستقلال.وتعتبر الرباط أن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من المملكة ومسألة حساسة للغاية تتعلق بالأمن والكرامة الوطنية.وقرر المغرب، الجمعة الماضية، عدم إرسال فريقه لأقل من 23 عاما إلى بطولة "شان" بعد أن رفضت الجزائر السماح برحلة مباشرة من الرباط.وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/آب 2021 وأغلقت مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية المغربية في الشهر التالي.

https://sputnikarabic.ae/20230114/المغرب-ينتقد-الممارسات-الدنيئة-في-افتتاح-بطولة-كروية-بالجزائر-1072286542.html

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