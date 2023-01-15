https://sputnikarabic.ae/20230115/كوريا-الشمالية-تتهم-غوتيريش-بتدمير-الثقة-في-الأمم-المتحدة-1072290602.html
كوريا الشمالية تتهم غوتيريش بتدمير الثقة في الأمم المتحدة
كوريا الشمالية تتهم غوتيريش بتدمير الثقة في الأمم المتحدة
انتقدت بيونغ يانغ تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي وصف فيها برنامج كوريا الشمالية النووي بأنه "خطر واضح وقائم". 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T07:02+0000
2023-01-15T07:02+0000
2023-01-15T07:02+0000
كوريا الشمالية
منظمة الأمم المتحدة
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جاء هذا في بيان صادر عن مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، جو شول سو، مساء السبت، بحسب "فرانس برس".واعتبرت كوريا الشمالية أن الأمين العام للأمم المتحدة يتجاهل "الحشد المتهور للأسلحة" من قبل الولايات المتحدة.وقالت في البيان إن الأسلحة الأمريكية "كانت تجلب باستمرار جميع أنواع وسائل الضربات النووية إلى شبه الجزيرة الكورية وإلى المنطقة".يذكر أن التوترات العسكرية تصاعدت في شبه الجزيرة الكورية خلال العام الماضي على خلفية إجراء كوريا الشمالية تجارب على أسلحة. وشملت هذه الاختبارات إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هو الأكثر تقدمًا على الإطلاق.ودعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال الشهر الجاري إلى زيادة "هائلة" في ترسانة بيونغ يانغ النووية وتطوير صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات للرد على ما تعتبره بيونغ يانغ عدائية أمريكية وكورية جنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20230102/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-كوريا-الشمالية-إلى-اتباع-مسار-لا-رجعة-فيه-لنزع-السلاح-النووي-بالكامل-1071865353.html
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كوريا الشمالية, منظمة الأمم المتحدة
كوريا الشمالية, منظمة الأمم المتحدة
كوريا الشمالية تتهم غوتيريش بتدمير الثقة في الأمم المتحدة
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انتقدت بيونغ يانغ تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي وصف فيها برنامج كوريا الشمالية النووي بأنه "خطر واضح وقائم".
جاء هذا في بيان صادر عن مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الشمالية
، جو شول سو، مساء السبت، بحسب "فرانس برس".
وقال البيان إن غوتيريش يعتمد "معايير مزدوجة"، معتبرا أنه يدمر "ثقة المجتمع الدولي بالأمم المتحدة".
واعتبرت كوريا الشمالية أن الأمين العام للأمم المتحدة يتجاهل "الحشد المتهور للأسلحة" من قبل الولايات المتحدة.
وقالت في البيان إن الأسلحة الأمريكية "كانت تجلب باستمرار جميع أنواع وسائل الضربات النووية إلى شبه الجزيرة الكورية وإلى المنطقة".
يذكر أن التوترات العسكرية تصاعدت
في شبه الجزيرة الكورية خلال العام الماضي على خلفية إجراء كوريا الشمالية تجارب على أسلحة. وشملت هذه الاختبارات إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هو الأكثر تقدمًا على الإطلاق.
ودعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال الشهر الجاري إلى زيادة "هائلة" في ترسانة بيونغ يانغ النووية وتطوير صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات للرد على ما تعتبره بيونغ يانغ عدائية أمريكية وكورية جنوبية.