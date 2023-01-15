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https://sputnikarabic.ae/20230115/ما-هي-القدرات-العسكرية-لليابان-وكوريا-الشمالية-1072310127.html
ما هي القدرات العسكرية لليابان وكوريا الشمالية
ما هي القدرات العسكرية لليابان وكوريا الشمالية
يصنف الجيش الياباني في المرتبة رقم 5 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 عالميا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T14:57+0000
2023-01-15T14:57+0000
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أثار إعلان اليابان التخلي عن استراتيجيتها الدفاعية والعمل على امتلاك قدرات هجومية، غضب كوريا الشمالية، التي توعدت بما وصفته بـ "عمل حقيقي" للرد على هذه الخطوة.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ما هي القدرات العسكرية لليابان وكوريا الشمالية

14:57 GMT 15.01.2023
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يصنف الجيش الياباني في المرتبة رقم 5 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 عالميا.
أثار إعلان اليابان التخلي عن استراتيجيتها الدفاعية والعمل على امتلاك قدرات هجومية، غضب كوريا الشمالية، التي توعدت بما وصفته بـ "عمل حقيقي" للرد على هذه الخطوة.
ما هي القدرات العسكرية لليابان وكوريا الشمالية - سبوتنيك عربي
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