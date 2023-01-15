https://sputnikarabic.ae/20230115/محكمة-سودانية-تدين-زوجة-البشير-بالفساد-وتقضي-بمصادرة-ممتلكاتها-1072305448.html
محكمة سودانية تدين زوجة البشير بالفساد وتقضي بمصادرة ممتلكاتها
محكمة سودانية تدين زوجة البشير بالفساد وتقضي بمصادرة ممتلكاتها
أدانت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام في العاصمة السودانية الخرطوم، وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بقضايا فساد، وقضت بمصادرة... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T13:39+0000
2023-01-15T13:39+0000
2023-01-15T13:39+0000
العالم العربي
إدانة
أخبار السودان اليوم
زوجة
عمر البشير
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الخرطوم - سبوتنيك. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأحد، "أصدرت المحكمة حكما بحق وداد بابكر، زوجة الرئيس السابق عمر البشير، بمصادرة أراض زراعية وسكنية واقعة بولاية الخرطوم، ومقتنيات ذهبية لعدم تقديمها مصادر امتلاكها".وأكدت أن المحكمة، التي يترأسها القاضي المعز بابكر الجزولي، أدانت وداد بابكر، بمخالفة نص المادتين (7أ/6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1986 تعديل 1996، بذلك فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 100 مليون جنيه [الدولار الأميركي يساوي حوالي 582 جنيه سوداني]، لصالح حكومة السودان تحصل وفقا لنص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991".الجدير بالذكر أنه خلال ثورة شعبية عارمة أنهت فترة حكم الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019، فيما أدانت محكمة مكافحة الفساد عمر البشير، في ذات السنة بالفساد، وقضت المحكمة بسجنه أكثر من عامين ومصادرة أموال كانت في مقر إقامته بالخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20221220/-البشير-يعلن-تحمله-المسؤولية-الكاملة-عن-انقلاب-1989-في-السودان-فيديو-1071386257.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, إدانة, أخبار السودان اليوم, زوجة, عمر البشير
العالم العربي, إدانة, أخبار السودان اليوم, زوجة, عمر البشير
محكمة سودانية تدين زوجة البشير بالفساد وتقضي بمصادرة ممتلكاتها
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أدانت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام في العاصمة السودانية الخرطوم، وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بقضايا فساد، وقضت بمصادرة ممتلكاتها.
الخرطوم - سبوتنيك. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأحد، "أصدرت المحكمة حكما بحق وداد بابكر، زوجة الرئيس السابق عمر البشير، بمصادرة أراض زراعية وسكنية واقعة بولاية الخرطوم، ومقتنيات ذهبية لعدم تقديمها مصادر امتلاكها".
وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن المحكمة، أن زوجة الرئيس السابق عمر البشير "عجزت عن إثبات ملكيتها لثروة مالية وعقارات ومجوهرات".
وأكدت أن المحكمة، التي يترأسها القاضي المعز بابكر الجزولي، أدانت وداد بابكر، بمخالفة نص المادتين (7أ/6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1986 تعديل 1996، بذلك فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 100 مليون جنيه [الدولار الأميركي يساوي حوالي 582 جنيه سوداني]، لصالح حكومة السودان تحصل وفقا لنص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991".
20 ديسمبر 2022, 09:37 GMT
الجدير بالذكر أنه خلال ثورة شعبية عارمة أنهت فترة حكم الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019، فيما أدانت محكمة مكافحة الفساد عمر البشير، في ذات السنة بالفساد، وقضت المحكمة بسجنه أكثر من عامين ومصادرة أموال كانت في مقر إقامته بالخرطوم.