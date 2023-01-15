https://sputnikarabic.ae/20230115/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-عملية-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1072323450.html
مركز المصالحة الروسي يرصد عملية قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
مركز المصالحة الروسي يرصد عملية قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
رصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة"(المحظور في روسيا) في محافظة إدلب السورية. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T21:44+0000
2023-01-15T21:44+0000
2023-01-15T21:44+0000
إدلب
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موسكو - سبوتنيك. وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.وأوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف خلال إفادة صحفية أمس الأحد، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأشار إلى أن قصف المسلحين بقذائف الهاون من برزة التحتاني على مواقع الجيش السوري في قرية نخشبة بمحافظة اللاذقية أسفر عن مقتل 3 جنود سوريين.
https://sputnikarabic.ae/20230103/المصالحة-الروسي-يرصد-7-هجمات-لجبهة-النصرة-في-منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب-السورية-1071869938.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إدلب, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
إدلب, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مركز المصالحة الروسي يرصد عملية قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
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رصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة"(المحظور في روسيا) في محافظة إدلب السورية.
موسكو - سبوتنيك. وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا عملية قصف
واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.
وأوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف خلال إفادة صحفية أمس الأحد، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد
عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأشار إلى أن قصف المسلحين بقذائف الهاون من برزة التحتاني على مواقع الجيش السوري في قرية نخشبة بمحافظة اللاذقية أسفر عن مقتل 3 جنود سوريين.