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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230115/مسؤول-أوكرانيا-تعاني-من-عجز-كبير-في-توليد-الطاقة-1072323734.html
مسؤول: أوكرانيا تعاني من عجز كبير في توليد الطاقة
مسؤول: أوكرانيا تعاني من عجز كبير في توليد الطاقة
قال سيرجي كوفالينكو، رئيس شركة شركة (Yasno DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، اليوم الأحد، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T22:30+0000
2023-01-15T22:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال كوفالينكو على وسائل التواصل الاجتماعي، "عجز التوليد الطاقة في نظام الطاقة بعد الهجوم هائل.. توقف عدد من محطات الطاقة الحرارية عن العمل بسبب أضرار جسيمة... لا يزال من غير المعروف كم من الوقت ستستغرق الإصلاحات".يوم السبت، قالت شركة المرافق الأوكرانية (Yasno DTEK) إن محطتين للطاقة الحرارية تضررتا، وإن إحداهما أُغلقت.وأكدت وزارة الطاقة الأوكرانية، أن مرافق البنية التحتية في عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك مناطق خاركوف ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وفينيتسا وكييف قد تعرضت للقصف.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230114/مقتل-4-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-في-قصف-القوات-الأوكرانية-لبولوهي-بمنطقة-زابوروجيه-1072287291.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

مسؤول: أوكرانيا تعاني من عجز كبير في توليد الطاقة

22:30 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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قال سيرجي كوفالينكو، رئيس شركة شركة (Yasno DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، اليوم الأحد، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية) يوم السبت.
وقال كوفالينكو على وسائل التواصل الاجتماعي، "عجز التوليد الطاقة في نظام الطاقة بعد الهجوم هائل.. توقف عدد من محطات الطاقة الحرارية عن العمل بسبب أضرار جسيمة... لا يزال من غير المعروف كم من الوقت ستستغرق الإصلاحات".
وأضاف، أن العجز خطير لدرجة أن شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية (Ukrenergo) خفضت أحمال الاستهلاك في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف.
يوم السبت، قالت شركة المرافق الأوكرانية (Yasno DTEK) إن محطتين للطاقة الحرارية تضررتا، وإن إحداهما أُغلقت.
وأكدت وزارة الطاقة الأوكرانية، أن مرافق البنية التحتية في عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك مناطق خاركوف ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وفينيتسا وكييف قد تعرضت للقصف.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لمدينة بولوغي في زابوروجيه
أمس, 22:15 GMT
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
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