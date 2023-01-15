https://sputnikarabic.ae/20230115/مسؤول-أوكرانيا-تعاني-من-عجز-كبير-في-توليد-الطاقة-1072323734.html
مسؤول: أوكرانيا تعاني من عجز كبير في توليد الطاقة
مسؤول: أوكرانيا تعاني من عجز كبير في توليد الطاقة
قال سيرجي كوفالينكو، رئيس شركة شركة (Yasno DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، اليوم الأحد، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T22:30+0000
2023-01-15T22:30+0000
2023-01-15T22:30+0000
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وقال كوفالينكو على وسائل التواصل الاجتماعي، "عجز التوليد الطاقة في نظام الطاقة بعد الهجوم هائل.. توقف عدد من محطات الطاقة الحرارية عن العمل بسبب أضرار جسيمة... لا يزال من غير المعروف كم من الوقت ستستغرق الإصلاحات".يوم السبت، قالت شركة المرافق الأوكرانية (Yasno DTEK) إن محطتين للطاقة الحرارية تضررتا، وإن إحداهما أُغلقت.وأكدت وزارة الطاقة الأوكرانية، أن مرافق البنية التحتية في عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك مناطق خاركوف ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وفينيتسا وكييف قد تعرضت للقصف.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230114/مقتل-4-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-في-قصف-القوات-الأوكرانية-لبولوهي-بمنطقة-زابوروجيه-1072287291.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
مسؤول: أوكرانيا تعاني من عجز كبير في توليد الطاقة
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قال سيرجي كوفالينكو، رئيس شركة شركة (Yasno DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، اليوم الأحد، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية) يوم السبت.
وقال كوفالينكو على وسائل التواصل الاجتماعي، "عجز التوليد الطاقة في نظام الطاقة بعد الهجوم هائل.. توقف عدد من محطات الطاقة الحرارية عن العمل بسبب أضرار جسيمة... لا يزال من غير المعروف كم من الوقت ستستغرق الإصلاحات
".
وأضاف، أن العجز خطير لدرجة أن شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية (Ukrenergo) خفضت أحمال الاستهلاك في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف.
يوم السبت، قالت شركة المرافق الأوكرانية (Yasno DTEK) إن محطتين للطاقة الحرارية تضررتا، وإن إحداهما أُغلقت
.
وأكدت وزارة الطاقة الأوكرانية، أن مرافق البنية التحتية في عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك مناطق خاركوف ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وفينيتسا وكييف قد تعرضت للقصف.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.