عربي
https://sputnikarabic.ae/20230115/مسلحون-يختطفون-50-امرأة-في-بوركينا-فاسو-1072306879.html
مسلحون يختطفون 50 امرأة في بوركينا فاسو
مسلحون يختطفون 50 امرأة في بوركينا فاسو
ذكر مسؤولون محليون وسكان أن مسلحين متشددين اختطفوا نحو 50 امرأة في منطقة تقع شمالي بوركينا فاسو التي تعاني من العنف بشكل منتظم. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T13:58+0000
2023-01-15T13:58+0000
بوركينا فاسو
خطف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/06/1049178181_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_35042cb436d6287e5e66509a68a0aa86.jpg
وقالت المصادر، إن نحو 40 اختطفن على مسافة 12 كيلومترا تقريبا جنوب شرقي بلدة أربيندا يوم الخميس و20 امرأة أخرى اختطفن يوم الجمعة شمال المدينة.وأشارت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن البعض تمكن من الفرار في نفس الوقت، بحسب "فرانس برس"، اليوم الأحد.اجتاحت أعمال العنف المرتبطة بتنظيم "القاعدة" وتنظيم "داعش" (الإرهابيين المحظورين في روسيا) البلاد لأكثر من ست سنوات، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.وأدى عجز الحكومة عن وقف الهجمات إلى انقلابين هذا العام حيث تعهد كل زعيم للمجلس العسكري بجعل الأمن أولوية.
https://sputnikarabic.ae/20230107/فرنسا-قد-تسحب-القوات-الخاصة-من-عاصمة-بوركينا-فاسو-1072016669.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/06/1049178181_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_adbe936c4240574995a728323441470c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوركينا فاسو, خطف
بوركينا فاسو, خطف

مسلحون يختطفون 50 امرأة في بوركينا فاسو

13:58 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
تابعنا عبرTelegram
ذكر مسؤولون محليون وسكان أن مسلحين متشددين اختطفوا نحو 50 امرأة في منطقة تقع شمالي بوركينا فاسو التي تعاني من العنف بشكل منتظم.
وقالت المصادر، إن نحو 40 اختطفن على مسافة 12 كيلومترا تقريبا جنوب شرقي بلدة أربيندا يوم الخميس و20 امرأة أخرى اختطفن يوم الجمعة شمال المدينة.
قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
فرنسا قد تسحب القوات الخاصة من عاصمة بوركينا فاسو
7 يناير, 12:54 GMT
وأشارت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن البعض تمكن من الفرار في نفس الوقت، بحسب "فرانس برس"، اليوم الأحد.
اجتاحت أعمال العنف المرتبطة بتنظيم "القاعدة" وتنظيم "داعش" (الإرهابيين المحظورين في روسيا) البلاد لأكثر من ست سنوات، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.
وأدى عجز الحكومة عن وقف الهجمات إلى انقلابين هذا العام حيث تعهد كل زعيم للمجلس العسكري بجعل الأمن أولوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مدينة ديبالتسيفا الأوكرانية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:21 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала