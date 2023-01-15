https://sputnikarabic.ae/20230115/مسلحون-يختطفون-50-امرأة-في-بوركينا-فاسو-1072306879.html
مسلحون يختطفون 50 امرأة في بوركينا فاسو
مسلحون يختطفون 50 امرأة في بوركينا فاسو
ذكر مسؤولون محليون وسكان أن مسلحين متشددين اختطفوا نحو 50 امرأة في منطقة تقع شمالي بوركينا فاسو التي تعاني من العنف بشكل منتظم. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T13:58+0000
2023-01-15T13:58+0000
2023-01-15T13:58+0000
بوركينا فاسو
خطف
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وقالت المصادر، إن نحو 40 اختطفن على مسافة 12 كيلومترا تقريبا جنوب شرقي بلدة أربيندا يوم الخميس و20 امرأة أخرى اختطفن يوم الجمعة شمال المدينة.وأشارت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن البعض تمكن من الفرار في نفس الوقت، بحسب "فرانس برس"، اليوم الأحد.اجتاحت أعمال العنف المرتبطة بتنظيم "القاعدة" وتنظيم "داعش" (الإرهابيين المحظورين في روسيا) البلاد لأكثر من ست سنوات، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.وأدى عجز الحكومة عن وقف الهجمات إلى انقلابين هذا العام حيث تعهد كل زعيم للمجلس العسكري بجعل الأمن أولوية.
https://sputnikarabic.ae/20230107/فرنسا-قد-تسحب-القوات-الخاصة-من-عاصمة-بوركينا-فاسو-1072016669.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو, خطف
مسلحون يختطفون 50 امرأة في بوركينا فاسو
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ذكر مسؤولون محليون وسكان أن مسلحين متشددين اختطفوا نحو 50 امرأة في منطقة تقع شمالي بوركينا فاسو التي تعاني من العنف بشكل منتظم.
وقالت المصادر، إن نحو 40 اختطفن على مسافة 12 كيلومترا تقريبا جنوب شرقي بلدة أربيندا يوم الخميس و20 امرأة أخرى اختطفن يوم الجمعة شمال المدينة.
وأشارت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن البعض تمكن من الفرار في نفس الوقت، بحسب "فرانس برس"، اليوم الأحد.
اجتاحت أعمال العنف المرتبطة
بتنظيم "القاعدة" وتنظيم "داعش" (الإرهابيين المحظورين في روسيا) البلاد لأكثر من ست سنوات، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.
وأدى عجز الحكومة عن وقف الهجمات إلى انقلابين هذا العام حيث تعهد كل زعيم للمجلس العسكري بجعل الأمن أولوية.