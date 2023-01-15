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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230115/مصدر-يبلغ-عن-شدة-الضربات-ضد-القوات-الأوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1072289016.html
مصدر يبلغ عن شدة الضربات على مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه
مصدر يبلغ عن شدة الضربات على مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه
صرح قائد إحدى وحدات المدفعية بالقوات المسلحة الروسية للصحفيين بأن أطقم المدفعية ذاتية الدفع تشن يوميا ما يصل إلى 25 غارة على مواقع للجيش الأوكراني في اتجاه... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T05:37+0000
2023-01-15T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال المسؤول العسكري: "الطاقم من منطقة الانتظار إلى موقع إطلاق النار، عندما يتم الإبلاغ عن الهدف، يتم الإطلاق حوالي 20-25 مرة في اليوم".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وضمان أمن روسيا.
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

مصدر يبلغ عن شدة الضربات على مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه

05:37 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 05:40 GMT 15.01.2023)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
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صرح قائد إحدى وحدات المدفعية بالقوات المسلحة الروسية للصحفيين بأن أطقم المدفعية ذاتية الدفع تشن يوميا ما يصل إلى 25 غارة على مواقع للجيش الأوكراني في اتجاه زابوروجيه.
وقال المسؤول العسكري: "الطاقم من منطقة الانتظار إلى موقع إطلاق النار، عندما يتم الإبلاغ عن الهدف، يتم الإطلاق حوالي 20-25 مرة في اليوم".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وضمان أمن روسيا.
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