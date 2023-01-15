https://sputnikarabic.ae/20230115/مصرع-3-أشخاص-إثر-تحطم-طائرة-في-جنوب-أفريقيا-1072296815.html
مصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرة في جنوب أفريقيا
مصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرة في جنوب أفريقيا
لقي 3 أشخاص مصرعهم وفُقد 3 آخرون، إثر تحطم طائرة خفيفة، اليوم الأحد، بالقرب من ناسريك إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T10:27+0000
2023-01-15T10:27+0000
2023-01-15T10:27+0000
طائرة
جنوب أفريقيا
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "إي-إن سي إيه" التلفزيونية، أن ثلاثة لقوا مصرعهم، وثلاثة في عداد المفقودين بعد تحطم طائرة خفيفة بالقرب من ناسريك".وأشارت القناة المحلية إلى أن "وكالات خدمة الطوارئ في مكان الحادث".وأوضحت أن الضحايا هم قائد الطائرة، واثنين من الركاب، مشيرة إلى أن سلطات الطيران المدني ستجري تحقيقا في الحادث.يذكر أن خمسة من رجال شرطة جنوب أفريقيا لقوا مصرعهم في آب/أغسطس الماضي إثر تحطم طائرة كانت تقلهم قرب مطار راند بمدينة جوهانسبرغ.
https://sputnikarabic.ae/20230115/15-أجنبيا-ضمن-ضحايا-طائرة-نيبال-المنكوبة-1072294935.html
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طائرة, جنوب أفريقيا
مصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرة في جنوب أفريقيا
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لقي 3 أشخاص مصرعهم وفُقد 3 آخرون، إثر تحطم طائرة خفيفة، اليوم الأحد، بالقرب من ناسريك إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "إي-إن سي إيه" التلفزيونية، أن ثلاثة لقوا مصرعهم، وثلاثة في عداد المفقودين بعد تحطم طائرة خفيفة بالقرب من ناسريك".
وأشارت القناة المحلية إلى أن "وكالات خدمة الطوارئ في مكان الحادث".
وأوضحت أن الضحايا هم قائد الطائرة، واثنين من الركاب، مشيرة إلى أن سلطات الطيران المد
ني ستجري تحقيقا في الحادث.
يذكر أن خمسة من رجال شرطة جنوب أفريقيا لقوا مصرعهم في آب/أغسطس الماضي إثر تحطم طائرة كانت تقلهم قرب مطار راند بمدينة جوهانسبرغ.