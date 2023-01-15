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https://sputnikarabic.ae/20230115/مصرع-3-أشخاص-إثر-تحطم-طائرة-في-جنوب-أفريقيا-1072296815.html
مصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرة في جنوب أفريقيا
مصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرة في جنوب أفريقيا
لقي 3 أشخاص مصرعهم وفُقد 3 آخرون، إثر تحطم طائرة خفيفة، اليوم الأحد، بالقرب من ناسريك إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T10:27+0000
2023-01-15T10:27+0000
طائرة
جنوب أفريقيا
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "إي-إن سي إيه" التلفزيونية، أن ثلاثة لقوا مصرعهم، وثلاثة في عداد المفقودين بعد تحطم طائرة خفيفة بالقرب من ناسريك".وأشارت القناة المحلية إلى أن "وكالات خدمة الطوارئ في مكان الحادث".وأوضحت أن الضحايا هم قائد الطائرة، واثنين من الركاب، مشيرة إلى أن سلطات الطيران المدني ستجري تحقيقا في الحادث.يذكر أن خمسة من رجال شرطة جنوب أفريقيا لقوا مصرعهم في آب/أغسطس الماضي إثر تحطم طائرة كانت تقلهم قرب مطار راند بمدينة جوهانسبرغ.
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طائرة, جنوب أفريقيا
طائرة, جنوب أفريقيا

مصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرة في جنوب أفريقيا

10:27 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / Sylvain Thomasطائرة شحن من طراز بوينغ 737 تنزلق في بحيرة بعد هبوطها في مونبلييه، فرنسا
طائرة شحن من طراز بوينغ 737 تنزلق في بحيرة بعد هبوطها في مونبلييه، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / Sylvain Thomas
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لقي 3 أشخاص مصرعهم وفُقد 3 آخرون، إثر تحطم طائرة خفيفة، اليوم الأحد، بالقرب من ناسريك إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "إي-إن سي إيه" التلفزيونية، أن ثلاثة لقوا مصرعهم، وثلاثة في عداد المفقودين بعد تحطم طائرة خفيفة بالقرب من ناسريك".
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وأشارت القناة المحلية إلى أن "وكالات خدمة الطوارئ في مكان الحادث".
وأوضحت أن الضحايا هم قائد الطائرة، واثنين من الركاب، مشيرة إلى أن سلطات الطيران المدني ستجري تحقيقا في الحادث.
يذكر أن خمسة من رجال شرطة جنوب أفريقيا لقوا مصرعهم في آب/أغسطس الماضي إثر تحطم طائرة كانت تقلهم قرب مطار راند بمدينة جوهانسبرغ.
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