معلومات عن طائرات "إف - 15" التي تعتزم إسرائيل تطويرها
15:30 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 15:33 GMT 15.01.2023)
© Photo / Robert Sullivan/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة "إف-15" (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية
تمتلك إسرائيل طائرات "إف - 15" الحربية منذ عقود وتسعى إلى تطويرها لتكون قادرة على مواكبة التطور العالمي في مجال الحروب الجوية.
تعمل إسرائيل على تزويد نسختها الخاصة من الطائرة بتقنيات الطيران المتقدمة حتى تكون قادرة على أداء مهام متنوعة تشمل الاشتباك الجوي والهجوم الأرضي.
تنتمي طائرات "إف - 15" إلى طائرات الجيل الرابع الحربية، لكن النسخ المتطورة منها يتم تزويدها بتقنيات الطيران الخاصة بطائرات الجيل الخامس، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
ما هي المواصفات الفنية للطائرة "إف - 15"؟
الطول: 19.4 متر.
العرض: 13.05 متر.
الارتفاع: 5.63 متر.
الوزن فارغة: 14.3 متر.
وزن الإقلاع بكامل حمولتها من الأسلحة والوقود: 36.7 طن.
السرعة القصوى: 2660 كلم / ساعة، أي أكثر من ضعفي سرعة الصوت (أكثر من 2 ماخ).
ارتفاع التحليق: 18 ألفا و200 متر.
المدى: 3 آلاف و900 كلم.
ما هو تسليح "إف - 15" الأمريكية؟
مدفع رشاش داخلي عيار 20 ملم.
ترسانة متنوعة من الأسلحة تختلف وفقا لطبيعة المهام وتشمل:
صواريخ (جو - جو) طراز "سبارو" متوسطة المدى.
صواريخ (جو - جو) قصيرة المدى.
صواريخ "أمرام" (جو - جو) متوسطة المدى.
صواريخ أو قنابل نووية أو تقليدية.
تمتلك الطائرة "إف - 15" عدد 7 نقاط تعليق تمكنها من حمل أنواع مختلفة من الأسلحة.
ما هي نسخ الطائرة؟
توجد العديد من النسخ لطائرات "إف - 15"، أبرزها التي تستخدمها دول الشرق الأوسط:
"إف - 15 إي": نسخة مطورة من الطائرة بمقعدين.
"إف - 15 آي": نسخة تصديرية للجيش الإسرائيلي.
"إف - 15 إس": نسخة القوات الجوية السعودية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية طلبت شراء 25 طائرة أمريكية متطورة من طراز "إف - 15" وتطوير عدد من طائراتها الموجودة في الخدمة حاليا.
ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟