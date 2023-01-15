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https://sputnikarabic.ae/20230115/معلومات-عن-طائرات-إف---15-التي-تعتزم-إسرائيل-تطويرها-1072311225.html
معلومات عن طائرات "إف - 15" التي تعتزم إسرائيل تطويرها
معلومات عن طائرات "إف - 15" التي تعتزم إسرائيل تطويرها
تمتلك إسرائيل طائرات "إف - 15" الحربية منذ عقود وتسعى إلى تطويرها لتكون قادرة على مواكبة التطور العالمي في مجال الحروب الجوية. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T15:30+0000
2023-01-15T15:33+0000
رصد عسكري
إسرائيل
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تعمل إسرائيل على تزويد نسختها الخاصة من الطائرة بتقنيات الطيران المتقدمة حتى تكون قادرة على أداء مهام متنوعة تشمل الاشتباك الجوي والهجوم الأرضي.تنتمي طائرات "إف - 15" إلى طائرات الجيل الرابع الحربية، لكن النسخ المتطورة منها يتم تزويدها بتقنيات الطيران الخاصة بطائرات الجيل الخامس، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.ما هي المواصفات الفنية للطائرة "إف - 15"؟ما هو تسليح "إف - 15" الأمريكية؟ما هي نسخ الطائرة؟توجد العديد من النسخ لطائرات "إف - 15"، أبرزها التي تستخدمها دول الشرق الأوسط:وذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية طلبت شراء 25 طائرة أمريكية متطورة من طراز "إف - 15" وتطوير عدد من طائراتها الموجودة في الخدمة حاليا.
https://sputnikarabic.ae/20230115/إعلام-إسرائيل-تطلب-شراء-25-طائرة-أمريكية-متطورة-من-طراز-إف-15-1072298482.html
https://sputnikarabic.ae/20230115/خسائرها-تجاوزت-الـ-170-طائرة-ما-هي-أبرز-حوادث-مروحيات-أباتشي-الأمريكية-العتيقة-1072305695.html
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رصد عسكري, إسرائيل
رصد عسكري, إسرائيل

معلومات عن طائرات "إف - 15" التي تعتزم إسرائيل تطويرها

15:30 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 15:33 GMT 15.01.2023)
© Photo / Robert Sullivan/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة "إف-15" (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-15 (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Photo / Robert Sullivan/Public domain
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تمتلك إسرائيل طائرات "إف - 15" الحربية منذ عقود وتسعى إلى تطويرها لتكون قادرة على مواكبة التطور العالمي في مجال الحروب الجوية.
تعمل إسرائيل على تزويد نسختها الخاصة من الطائرة بتقنيات الطيران المتقدمة حتى تكون قادرة على أداء مهام متنوعة تشمل الاشتباك الجوي والهجوم الأرضي.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
إعلام: إسرائيل تطلب شراء 25 طائرة أمريكية متطورة من طراز "إف 15"
11:13 GMT
تنتمي طائرات "إف - 15" إلى طائرات الجيل الرابع الحربية، لكن النسخ المتطورة منها يتم تزويدها بتقنيات الطيران الخاصة بطائرات الجيل الخامس، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.

ما هي المواصفات الفنية للطائرة "إف - 15"؟

الطول: 19.4 متر.
العرض: 13.05 متر.
الارتفاع: 5.63 متر.
الوزن فارغة: 14.3 متر.
وزن الإقلاع بكامل حمولتها من الأسلحة والوقود: 36.7 طن.
السرعة القصوى: 2660 كلم / ساعة، أي أكثر من ضعفي سرعة الصوت (أكثر من 2 ماخ).
ارتفاع التحليق: 18 ألفا و200 متر.
المدى: 3 آلاف و900 كلم.

ما هو تسليح "إف - 15" الأمريكية؟

مدفع رشاش داخلي عيار 20 ملم.
ترسانة متنوعة من الأسلحة تختلف وفقا لطبيعة المهام وتشمل:
صواريخ (جو - جو) طراز "سبارو" متوسطة المدى.
صواريخ (جو - جو) قصيرة المدى.
صواريخ "أمرام" (جو - جو) متوسطة المدى.
صواريخ أو قنابل نووية أو تقليدية.
تمتلك الطائرة "إف - 15" عدد 7 نقاط تعليق تمكنها من حمل أنواع مختلفة من الأسلحة.
المروحية المقاتلة بوينغ إيه إتش 64 أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
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ما هي نسخ الطائرة؟

توجد العديد من النسخ لطائرات "إف - 15"، أبرزها التي تستخدمها دول الشرق الأوسط:
"إف - 15 إي": نسخة مطورة من الطائرة بمقعدين.
"إف - 15 آي": نسخة تصديرية للجيش الإسرائيلي.
"إف - 15 إس": نسخة القوات الجوية السعودية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية طلبت شراء 25 طائرة أمريكية متطورة من طراز "إف - 15" وتطوير عدد من طائراتها الموجودة في الخدمة حاليا.
ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
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