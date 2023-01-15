https://sputnikarabic.ae/20230115/مقتل-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-شرق-رام-الله-1072293701.html

مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرق رام الله

مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرق رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، مقتل مواطن فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرق رام الله، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه قُتل بعد محاولته... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T08:49+0000

2023-01-15T08:49+0000

2023-01-15T08:49+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب إن الفلسطيني "أحمد حسن عبد الجليل كحلة، 45 عاما" قتل برصاص القوات الإسرائيلية قرب بلدة سلواد شرقي رام الله.وذكر شاهد عيان لـ"سبوتنيك" أن الضحية وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج بعد إصابته، لكنه توفي سريعًا متأثرًا بإصابته الخطيرة.وأوضح شاهد عيان آخر لـ"سبوتنيك" أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا الرصاص نحو المواطن الفلسطيني بعد مشادة كلامية، وكان الإطلاق "من مسافة صفر" بعد إنزاله عنوة من مركبته.فيما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القتيل حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة عوفرا شرق رام الله، ما دفع القوات إلى إطلاق النار عليه.يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بدأت بإجراءات تصعيدية تجاه الفلسطينيين وعلى رأسها اقتطاع 139 مليون شيكل كإجراء عقابي ضد السلطة الفلسطينية التي تدفع مخصصات لعائلات الأسرى الفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين، فضلا عن جملة إجراءات تصعيدية أخرى علاوة على قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى وهو ما اعتبره الفلسطينيون استفزازا لهم ومحاولة لتغيير الوضع القائم.وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وخلال كلمته أمام قادة الدول العربية في الجزائر، أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستعيد النظر في مجمل علاقاتها مع إسرائيل، متهما الأخيرة بمواصلة انتهاك حقوق الفلسطينيين.

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