عربي
https://sputnikarabic.ae/20230115/مقتل-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-شرق-رام-الله-1072293701.html
مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرق رام الله
مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرق رام الله
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، مقتل مواطن فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرق رام الله، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه قُتل بعد محاولته... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T08:49+0000
2023-01-15T08:49+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061227375_0:0:3057:1719_1920x0_80_0_0_b83148f38843a277defc08dbbb7184c3.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب إن الفلسطيني "أحمد حسن عبد الجليل كحلة، 45 عاما" قتل برصاص القوات الإسرائيلية قرب بلدة سلواد شرقي رام الله.وذكر شاهد عيان لـ"سبوتنيك" أن الضحية وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج بعد إصابته، لكنه توفي سريعًا متأثرًا بإصابته الخطيرة.وأوضح شاهد عيان آخر لـ"سبوتنيك" أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا الرصاص نحو المواطن الفلسطيني بعد مشادة كلامية، وكان الإطلاق "من مسافة صفر" بعد إنزاله عنوة من مركبته.فيما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القتيل حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة عوفرا شرق رام الله، ما دفع القوات إلى إطلاق النار عليه.يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بدأت بإجراءات تصعيدية تجاه الفلسطينيين وعلى رأسها اقتطاع 139 مليون شيكل كإجراء عقابي ضد السلطة الفلسطينية التي تدفع مخصصات لعائلات الأسرى الفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين، فضلا عن جملة إجراءات تصعيدية أخرى علاوة على قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى وهو ما اعتبره الفلسطينيون استفزازا لهم ومحاولة لتغيير الوضع القائم.وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وخلال كلمته أمام قادة الدول العربية في الجزائر، أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستعيد النظر في مجمل علاقاتها مع إسرائيل، متهما الأخيرة بمواصلة انتهاك حقوق الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230114/بعد-الكشف-عن-سلاحه-الجديد-معلومات-عن-قوة-الدبابات-في-الجيش-الإسرائيلي-1072275566.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061227375_102:0:2817:2036_1920x0_80_0_0_22d4219516c7e2fa0e69cba7ea356caa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرق رام الله

08:49 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، مقتل مواطن فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرق رام الله، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه قُتل بعد محاولته تنفيذ عملية طعن ضد القوات.
رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب إن الفلسطيني "أحمد حسن عبد الجليل كحلة، 45 عاما" قتل برصاص القوات الإسرائيلية قرب بلدة سلواد شرقي رام الله.
دبابة ميركافا الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
بعد الكشف عن سلاحه الجديد… معلومات عن قوة الدبابات في الجيش الإسرائيلي
أمس, 16:11 GMT
وذكر شاهد عيان لـ"سبوتنيك" أن الضحية وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج بعد إصابته، لكنه توفي سريعًا متأثرًا بإصابته الخطيرة.
وأوضح شاهد عيان آخر لـ"سبوتنيك" أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا الرصاص نحو المواطن الفلسطيني بعد مشادة كلامية، وكان الإطلاق "من مسافة صفر" بعد إنزاله عنوة من مركبته.
فيما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القتيل حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة عوفرا شرق رام الله، ما دفع القوات إلى إطلاق النار عليه.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بدأت بإجراءات تصعيدية تجاه الفلسطينيين وعلى رأسها اقتطاع 139 مليون شيكل كإجراء عقابي ضد السلطة الفلسطينية التي تدفع مخصصات لعائلات الأسرى الفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين، فضلا عن جملة إجراءات تصعيدية أخرى علاوة على قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى وهو ما اعتبره الفلسطينيون استفزازا لهم ومحاولة لتغيير الوضع القائم.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وخلال كلمته أمام قادة الدول العربية في الجزائر، أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستعيد النظر في مجمل علاقاتها مع إسرائيل، متهما الأخيرة بمواصلة انتهاك حقوق الفلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مدينة ديبالتسيفا الأوكرانية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:19 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала