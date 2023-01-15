https://sputnikarabic.ae/20230115/مقتل-نائبة-أفغانية-سابقة-وحارسها-بهجوم-مسلح-في-كابول-1072304177.html
مقتل نائبة أفغانية سابقة وحارسها بهجوم مسلح في كابول
مقتل نائبة أفغانية سابقة وحارسها بهجوم مسلح في كابول
أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل نائبة أفغانية سابقة وأحد حراسها الشخصيين في العاصمة كابول برصاص مسلحين في هجوم ليلي على منزلها. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T13:12+0000
2023-01-15T13:12+0000
2023-01-15T13:15+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وكانت مرسال نبيزاده عضوا في البرلمان في الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة والتي أطاحت بها حركة "طالبان" في أغسطس/ آب 2021.وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران: "نبيزاده وأحد حراسها الشخصيين قتلا بالرصاص في منزلها".وذكر أن: "قوات الأمن بدأت تحقيقا جادا في الحادث"، مضيفا أن شقيق النائبة السابقة أصيب أيضا في الهجوم الذي وقع ليلة الأحد.يذكر أن حركة "طالبان (منظمة تخضع لعقوبات دولية بسبب اتهامات بأنشطة إرهابية) قد استولت على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/ أغسطس العام قبل الماضي، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وتدعي الحركة أنها حسنت من الوضع الأمني منذ عودتها إلى السلطة لكن كانت هناك عشرات التفجيرات والهجمات، أعلن الفرع المحلي لـ"داعش" مسؤوليته عن كثير منها.
https://sputnikarabic.ae/20230112/طالبان-تسعى-لزيادة-حضورها-الدبلوماسي-لدى-روسيا-1072210588.html
أخبار أفغانستان اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
مقتل نائبة أفغانية سابقة وحارسها بهجوم مسلح في كابول
13:12 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 13:15 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل نائبة أفغانية سابقة وأحد حراسها الشخصيين في العاصمة كابول برصاص مسلحين في هجوم ليلي على منزلها.
وكانت مرسال نبيزاده عضوا في البرلمان في الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة
والتي أطاحت بها حركة "طالبان" في أغسطس/ آب 2021.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران: "نبيزاده وأحد حراسها الشخصيين قتلا بالرصاص في منزلها".
وذكر أن: "قوات الأمن بدأت تحقيقا جادا في الحادث"، مضيفا أن شقيق النائبة السابقة أصيب أيضا في الهجوم الذي وقع ليلة الأحد.
يذكر أن حركة "طالبان
(منظمة تخضع لعقوبات دولية بسبب اتهامات بأنشطة إرهابية) قد استولت على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/ أغسطس العام قبل الماضي، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
وتدعي الحركة أنها حسنت من الوضع الأمني منذ عودتها إلى السلطة لكن كانت هناك عشرات التفجيرات والهجمات، أعلن الفرع المحلي لـ"داعش" مسؤوليته عن كثير منها.