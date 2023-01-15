مقتل 10 أشخاص على الأقل بتفجير إرهابي داخل كنيسة في الكونغو الديمقراطية
16:23 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 16:24 GMT 15.01.2023)
© AFP 2023 / Griff Tapperضابط يلقي القبض على رجل حاول إغلاق الطريق بالحجارة، في حي ماجينغو في غوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016،
© AFP 2023 / Griff Tapper
لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم بهجوم بعبوة ناسفة داخل كنيسة شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لما ذكره، مساء اليوم الأحد، متحدث باسم الجيش المحلي.
وقال أنتوني موالوشي، المتحدث باسم القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في المنطقة، إن 10 أشخاص قتلوا في "العمل الإرهابي" وأصيب 15 آخرون بجروح عندما انفجرت قنبلة في كنيسة محلية في كاسيندي بمقاطعة كيفو الشمالية، حسب ما نقلت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جثثا على المقاعد ودماء على الأرض. وأظهرت صورة أخرى مصابون ملطخون بالدماء، بينما يحملهم المارة خارج الكنيسة.
#RDC: A Bloody Sunday in Kasindi. An improvised explosive device kills several people in a church in Kasindi, Beni territory, North Kivu. The tragedy occurred at the parish of the 8th Community of Pentecostal Churches of Congo (CEPAC). pic.twitter.com/lWudWynv8N— La Bénicienne (@LaBenicienne) January 15, 2023
وقال موالوشي إن "الأجهزة الأمنية سيطرت بالفعل على المكان وتم إجلاء الجرحى إلى منشآت صحية محلية"، مضيفا أن التحقيق جار.
وقال آلان كيتسا وهو أحد سكان كاسيندي عبر الهاتف "عدت للتو من مكان الحادث حيث رأيت جثث الأطفال على الأرض" واصفا الأجواء في البلدة بالمتوترة للغاية.
وقال موشاي "على الرغم من الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها، فإن المؤشرات الأولى تظهر أن قوات التحالف الديمقراطي هي التي تقف وراء هذا الهجوم بالقنابل"، دون أن يقدم أدلة تدعم مزاعمه.
وتنشط قوات التحالف الديمقراطي، المنضوية تحت عباءة تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) في وسط أفريقيا، بمنطقة شمال كيفو، حيث وقع الهجوم على الكنيسة.
وقال تشارلز أوميونجا المسؤول المحلي عن الإقليم إن هذه ستكون المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات التحالف الديقراطي كاسيندي منذ أن كثفت الجماعة هجماتها في المنطقة في عام 2014.
وأعلنت "قوات التحالف الديمقراطي" الولاء لـ "داعش" عام 2019 واتهمت بقتل مئات القرويين في غارات متكررة على مدى العامين الماضيين.
وشنت جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا عملية عسكرية مشتركة في عام 2021 لاستهداف قوات التحالف الديمقراطي.