https://sputnikarabic.ae/20230115/مقتل-10-أشخاص-على-الأقل-بتفجير-إرهابي-داخل-كنيسة-في-الكونغو-الديمقراطية-1072313803.html

مقتل 10 أشخاص على الأقل بتفجير إرهابي داخل كنيسة في الكونغو الديمقراطية

مقتل 10 أشخاص على الأقل بتفجير إرهابي داخل كنيسة في الكونغو الديمقراطية

لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم بهجوم بعبوة ناسفة داخل كنيسة شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لما ذكره، مساء اليوم الأحد، متحدث باسم الجيش... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T16:23+0000

2023-01-15T16:23+0000

2023-01-15T16:24+0000

العالم

الكونغو

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وقال أنتوني موالوشي، المتحدث باسم القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في المنطقة، إن 10 أشخاص قتلوا في "العمل الإرهابي" وأصيب 15 آخرون بجروح عندما انفجرت قنبلة في كنيسة محلية في كاسيندي بمقاطعة كيفو الشمالية، حسب ما نقلت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جثثا على المقاعد ودماء على الأرض. وأظهرت صورة أخرى مصابون ملطخون بالدماء، بينما يحملهم المارة خارج الكنيسة.وقال موالوشي إن "الأجهزة الأمنية سيطرت بالفعل على المكان وتم إجلاء الجرحى إلى منشآت صحية محلية"، مضيفا أن التحقيق جار.وقال آلان كيتسا وهو أحد سكان كاسيندي عبر الهاتف "عدت للتو من مكان الحادث حيث رأيت جثث الأطفال على الأرض" واصفا الأجواء في البلدة بالمتوترة للغاية.وقال موشاي "على الرغم من الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها، فإن المؤشرات الأولى تظهر أن قوات التحالف الديمقراطي هي التي تقف وراء هذا الهجوم بالقنابل"، دون أن يقدم أدلة تدعم مزاعمه.وتنشط قوات التحالف الديمقراطي، المنضوية تحت عباءة تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) في وسط أفريقيا، بمنطقة شمال كيفو، حيث وقع الهجوم على الكنيسة.وقال تشارلز أوميونجا المسؤول المحلي عن الإقليم إن هذه ستكون المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات التحالف الديقراطي كاسيندي منذ أن كثفت الجماعة هجماتها في المنطقة في عام 2014.وأعلنت "قوات التحالف الديمقراطي" الولاء لـ "داعش" عام 2019 واتهمت بقتل مئات القرويين في غارات متكررة على مدى العامين الماضيين.وشنت جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا عملية عسكرية مشتركة في عام 2021 لاستهداف قوات التحالف الديمقراطي.

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