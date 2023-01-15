https://sputnikarabic.ae/20230115/هيئة-أركان-الجيش-اليوناني-ترفض-تقارير-اتهمت-رئيسها-بالفساد-المالي-1072306737.html
هيئة أركان الجيش اليوناني ترفض تقارير اتهمت رئيسها بالفساد المالي
هيئة أركان الجيش اليوناني ترفض تقارير اتهمت رئيسها بالفساد المالي
رفضت هيئة الأركان اليونانية، ما قالت إنها مزاعم بالفساد تحدثت عنها وسائل إعلام تخص رئيس الأركان. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T13:52+0000
2023-01-15T13:52+0000
2023-01-15T13:52+0000
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أثينا - سبوتنيك. ووفق بيان لها فقد انتقدت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، اليوم الأحد، مزاعم وسائل الإعلام، ووصفتها بأنها "تشهير" بشأن تورط رئيس الأركان العامة كونستانتينوس فلوروس في فساد ومخالفات مالية.وكان عدد من وسائل الإعلام اليونانية، بما في ذلك صحيفة "ديكومنتو" الموالية للمعارضة، قد نقلت في وقت سابق من اليوم، عن بيانات جهاز المخابرات الوطنية (EYP) حول مكالمات فلوروس التي تم اعتراضها.وأوضحت أنه اشترى شقة فاخرة بقيمة 1.2 مليون يورو (1.3 مليون دولار) في أثينا ودفع نصف المبلغ نقدًا زاعمة أنه كان مجرد جزء صغير من استرداد ورد أنه حصل عليه من شركة باعت طائرات هليكوبتر للجيش قبل 18 شهرًا.وأكدت أن "الأمر نفسه ينطبق على الإقرارات المقدمة من أفراد عائلته"، مضيفا أن "الادعاءات كاذبة وهي مجرد تشهير غير مدعمة بأدلة"، موضحة أن فلوروس سيواصل أداء واجباته بغض النظر عن محاولات وسائل الإعلام "تقويض سلطته الأخلاقية ونزاهته".بدأت فضيحة التنصت على السياسيين والصحفيين المعارضين في اليونان في صيف عام 2022، واعترفت الحكومة بأن الخدمات الخاصة تنصتت على هواتف عدد من السياسيين، وأقامت "اتصالًا شرعيًا" معهم، لكنها نفت بشكل قاطع أنها استخدمت البرمجيات الخبيثة للتجسس على الناس.طالع أيضا: اليونان تهدد تركيا بعقوبات اقتصادية في حال المضي بسياستها
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اليونان, العالم
هيئة أركان الجيش اليوناني ترفض تقارير اتهمت رئيسها بالفساد المالي
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رفضت هيئة الأركان اليونانية، ما قالت إنها مزاعم بالفساد تحدثت عنها وسائل إعلام تخص رئيس الأركان.
أثينا - سبوتنيك. ووفق بيان لها فقد انتقدت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، اليوم الأحد، مزاعم وسائل الإعلام، ووصفتها بأنها "تشهير" بشأن تورط رئيس الأركان العامة كونستانتينوس فلوروس في فساد ومخالفات مالية.
وكان عدد من وسائل الإعلام اليونانية، بما في ذلك صحيفة
"ديكومنتو" الموالية للمعارضة، قد نقلت في وقت سابق من اليوم، عن بيانات جهاز المخابرات الوطنية (EYP) حول مكالمات فلوروس التي تم اعتراضها.
وأوضحت أنه اشترى شقة فاخرة بقيمة 1.2 مليون يورو (1.3 مليون دولار) في أثينا ودفع نصف المبلغ نقدًا زاعمة أنه كان مجرد جزء صغير من استرداد ورد أنه حصل عليه من شركة باعت طائرات هليكوبتر للجيش قبل 18 شهرًا.
وقال البيان: "نظرًا لأن هجوم التشهير، غير المسبوق في التاريخ السياسي اليوناني، يتوسع ليشمل قصصًا مصطنعة حول الملكية المزعومة لـ فلوروس نفسه أو لأفراد أسرته، فإن الإجابة واضحة: الوضع المالي لرئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني موصوف بالتفصيل - كما هو منصوص عليه - في إقرار الدخل المقدم وفي E9الإقرار الضريبي للعقار، والمتاح للسلطات المختصة".
وأكدت أن "الأمر نفسه ينطبق على الإقرارات المقدمة من أفراد عائلته"، مضيفا أن "الادعاءات كاذبة وهي مجرد تشهير غير مدعمة بأدلة"، موضحة أن فلوروس سيواصل أداء واجباته بغض النظر عن محاولات وسائل الإعلام "تقويض سلطته الأخلاقية ونزاهته".
بدأت فضيحة التنصت على السياسيين والصحفيين
المعارضين في اليونان في صيف عام 2022، واعترفت الحكومة بأن الخدمات الخاصة تنصتت على هواتف عدد من السياسيين، وأقامت "اتصالًا شرعيًا" معهم، لكنها نفت بشكل قاطع أنها استخدمت البرمجيات الخبيثة للتجسس على الناس.