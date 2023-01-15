https://sputnikarabic.ae/20230115/هيئة-أركان-الجيش-اليوناني-ترفض-تقارير-اتهمت-رئيسها-بالفساد-المالي-1072306737.html

هيئة أركان الجيش اليوناني ترفض تقارير اتهمت رئيسها بالفساد المالي

هيئة أركان الجيش اليوناني ترفض تقارير اتهمت رئيسها بالفساد المالي

رفضت هيئة الأركان اليونانية، ما قالت إنها مزاعم بالفساد تحدثت عنها وسائل إعلام تخص رئيس الأركان. 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T13:52+0000

2023-01-15T13:52+0000

2023-01-15T13:52+0000

اليونان

العالم

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أثينا - سبوتنيك. ووفق بيان لها فقد انتقدت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، اليوم الأحد، مزاعم وسائل الإعلام، ووصفتها بأنها "تشهير" بشأن تورط رئيس الأركان العامة كونستانتينوس فلوروس في فساد ومخالفات مالية.وكان عدد من وسائل الإعلام اليونانية، بما في ذلك صحيفة "ديكومنتو" الموالية للمعارضة، قد نقلت في وقت سابق من اليوم، عن بيانات جهاز المخابرات الوطنية (EYP) حول مكالمات فلوروس التي تم اعتراضها.وأوضحت أنه اشترى شقة فاخرة بقيمة 1.2 مليون يورو (1.3 مليون دولار) في أثينا ودفع نصف المبلغ نقدًا زاعمة أنه كان مجرد جزء صغير من استرداد ورد أنه حصل عليه من شركة باعت طائرات هليكوبتر للجيش قبل 18 شهرًا.وأكدت أن "الأمر نفسه ينطبق على الإقرارات المقدمة من أفراد عائلته"، مضيفا أن "الادعاءات كاذبة وهي مجرد تشهير غير مدعمة بأدلة"، موضحة أن فلوروس سيواصل أداء واجباته بغض النظر عن محاولات وسائل الإعلام "تقويض سلطته الأخلاقية ونزاهته".بدأت فضيحة التنصت على السياسيين والصحفيين المعارضين في اليونان في صيف عام 2022، واعترفت الحكومة بأن الخدمات الخاصة تنصتت على هواتف عدد من السياسيين، وأقامت "اتصالًا شرعيًا" معهم، لكنها نفت بشكل قاطع أنها استخدمت البرمجيات الخبيثة للتجسس على الناس.طالع أيضا: اليونان تهدد تركيا بعقوبات اقتصادية في حال المضي بسياستها

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