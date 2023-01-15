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هيئة السجون التونسية تنفي وجود عصيان بين النزلاء
هيئة السجون التونسية تنفي وجود عصيان بين النزلاء
نفت هية السجون التونسية ما تردد عبر مواقع التواصل من وجود عصيان بين نزلاء المؤسسات العقابية في البلاد. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T10:06+0000
2023-01-15T10:06+0000
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ووفق تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية أكد المتحدّث باسم الهيئة العامّة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، أن كل ما يقال عن عصيان بين نزلاء المؤسسات العقابية التونسية مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.وشدد الكوكي على أن "ما تمّ تداوله على بعض مواقع التوصل الاجتماعي بخصوص وجود أحداث وعصيان في السجون غير صحيح على الإطلاق".يشار إلى أن تونس تعيش على وقع احتجاجات متزايدة ضد سياسات الرئيس قيس سعيد، حيث شهدت العاصمة التونسية أمس تظاهرات كبيرة، في الذكرى الـ12 للثورة في تونس، احتجاجا على سياسات الرئيس سعيد التي بدأت منذ 25 تموز/يوليو 2021 ، وتاريخ حل حكومة المشيشي وتجميد البرلمان وتعليق العمل بالدستور من قبل الرئيس.طالع أيضا: الداخلية التونسية تتهم أطرافا بالتحريض على الشغب
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

هيئة السجون التونسية تنفي وجود عصيان بين النزلاء

10:06 GMT 15.01.2023
CC0 / pixabay.com / اعتقال
اعتقال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
CC0 / pixabay.com /
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نفت هية السجون التونسية ما تردد عبر مواقع التواصل من وجود عصيان بين نزلاء المؤسسات العقابية في البلاد.
ووفق تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية أكد المتحدّث باسم الهيئة العامّة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، أن كل ما يقال عن عصيان بين نزلاء المؤسسات العقابية التونسية مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
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وشدد الكوكي على أن "ما تمّ تداوله على بعض مواقع التوصل الاجتماعي بخصوص وجود أحداث وعصيان في السجون غير صحيح على الإطلاق".

وأوضح أن هيئة السجون التونسية تتوعد بالملاحقة القانونية، لكل من تعاون في إطلاق تلك "الترهات" حسب تعبيره.

يشار إلى أن تونس تعيش على وقع احتجاجات متزايدة ضد سياسات الرئيس قيس سعيد، حيث شهدت العاصمة التونسية أمس تظاهرات كبيرة، في الذكرى الـ12 للثورة في تونس، احتجاجا على سياسات الرئيس سعيد التي بدأت منذ 25 تموز/يوليو 2021 ، وتاريخ حل حكومة المشيشي وتجميد البرلمان وتعليق العمل بالدستور من قبل الرئيس.
طالع أيضا: الداخلية التونسية تتهم أطرافا بالتحريض على الشغب
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