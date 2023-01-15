https://sputnikarabic.ae/20230115/وزارة-الدفاع-البريطانية-تنفي-تزويد-أوكرانيا-بمروحيات-أباتشي--1072314660.html
وزارة الدفاع البريطانية تنفي تزويد أوكرانيا بمروحيات "أباتشي"
وزارة الدفاع البريطانية تنفي تزويد أوكرانيا بمروحيات "أباتشي"
نفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، وجود أي خطط لديها لإرسال مروحيات هجومية من طراز "أباتشي" إلى أوكرانيا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T16:35+0000
2023-01-15T16:35+0000
2023-01-15T16:35+0000
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سبوتنيك. جاء نفي الدفاع البريطانية ردا على مزاعم صحيفة "ديلي ميرور"، نقلا عن مصدر لم تسمه، بأن المملكة المتحدة ستسلم ما يصل إلى 4 طائرات هليكوبتر هجومية من طراز "أباتشي" إلى كييف كجزء من حزمة المساعدات العسكرية التي تشمل أيضا دبابات "تشالنجر 2".من جانبها، حذفت صحيفة "ديلي ميرو" التقرير الذي ذكر تلك المزاعم من موقعها على الإنترنت بعد نفي وزارة الدفاع.وأعربت أوكرانيا عن مخاوفها من هجوم روسي مزعوم في الربيع، مما دفع حلفاءها الغربيين إلى الالتزام بإرسال أسلحة أثقل، بما في ذلك دبابات حديثة الصنع لم تكن مدرجة في حزم مساعدات الأسلحة الرسمية السابقة.وحذر المسؤولون الروس مرارا من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, بريطانيا, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, بريطانيا, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع البريطانية تنفي تزويد أوكرانيا بمروحيات "أباتشي"
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نفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، وجود أي خطط لديها لإرسال مروحيات هجومية من طراز "أباتشي" إلى أوكرانيا.
سبوتنيك. جاء نفي الدفاع البريطانية ردا على مزاعم صحيفة "ديلي ميرور"، نقلا عن مصدر لم تسمه، بأن المملكة المتحدة ستسلم ما يصل إلى 4 طائرات هليكوبتر هجومية من طراز "أباتشي" إلى كييف كجزء من حزمة المساعدات العسكرية التي تشمل أيضا دبابات "تشالنجر 2".
وقالت مراسلة سكاي نيوز ديبورا هاينز، على تويتر إن "وزارة الدفاع البريطانية نفت صحة تقرير صحيفة ديلي ميرور بشأن إرسال المملكة المتحدة طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي إلى أوكرانيا" ، مضيفة أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس سيقدم مزيدًا من التفاصيل غدا الاثنين.
من جانبها، حذفت صحيفة "ديلي ميرو" التقرير الذي ذكر تلك المزاعم
من موقعها على الإنترنت بعد نفي وزارة الدفاع.
وأعربت أوكرانيا عن مخاوفها من هجوم روسي مزعوم في الربيع، مما دفع حلفاءها الغربيين إلى الالتزام بإرسال أسلحة أثقل، بما في ذلك دبابات حديثة الصنع لم تكن مدرجة في حزم مساعدات الأسلحة الرسمية السابقة.
وحذر المسؤولون الروس مرارا من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.