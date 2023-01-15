https://sputnikarabic.ae/20230115/وزير-الخارجية-البوليفي-يندد-بتدخل-الولايات-المتحدة-في-الشؤون-الداخلية-لبلاده-1072294289.html
وزير خارجية بوليفيا يندد بتدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لبلاده
وزير خارجية بوليفيا يندد بتدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لبلاده
ندد وزير الخارجية البوليفي، روخيليو مايتا، بتصريحات مسؤول حكومي أمريكي حول الوضع في مقاطعة سانتا كروز، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T09:18+0000
2023-01-15T09:18+0000
2023-01-15T09:18+0000
العالم
بوليفيا
تدخل
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مايتا في مؤتمر صحفي في لاباز إن "تعليقات من هذا النوع ليست مناسبة في العلاقات الدولية. تتم العلاقات بين الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل. يمكن أن يفهم من هذا المنظور أن هذه التغريدة يمكن تفسيرها على أنها تدخل".وأعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون نصف الكرة الغربي، براين نيكولز، مؤخرا عن "قلقه" إزاء اعتقال حاكم سانتا كروز وزعيم المعارضة لويس فرناندو كاماتشو في أواخر ديسمبر/كانون الأول.وبحسب وكالة الإعلام البوليفية التي تديرها الدولة، أفاد مايتا أن الأمر سيثار مع القائم بأعمال الوفد الدبلوماسي الأمريكي في لاباز.وفي عام 2008، طردت بوليفيا السفير الأمريكي بسبب مزاعم بأنه كان يحرض المعارضة السياسية، وهي خطوة ردت عليها الولايات المتحدة بالمثل. وألقي القبض على كاماتشو في 28 ديسمبر، ونقل لاحقا إلى لاباز حيث احتجز بعد اتهامه بالإرهاب بسبب مشاركته في "الانقلاب"، الذي أدى إلى استقالة إيفو موراليس من منصبه كرئيس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بوليفيا, تدخل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, بوليفيا, تدخل, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير خارجية بوليفيا يندد بتدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لبلاده
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ندد وزير الخارجية البوليفي، روخيليو مايتا، بتصريحات مسؤول حكومي أمريكي حول الوضع في مقاطعة سانتا كروز، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لبلاده.
وقال مايتا في مؤتمر صحفي في لاباز إن "تعليقات من هذا النوع ليست مناسبة في العلاقات الدولية. تتم العلاقات بين الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل. يمكن أن يفهم من هذا المنظور أن هذه التغريدة يمكن تفسيرها على أنها تدخل".
وأعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون نصف الكرة الغربي، براين نيكولز، مؤخرا عن "قلقه" إزاء اعتقال حاكم سانتا كروز وزعيم المعارضة لويس فرناندو كاماتشو في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
وبحسب وكالة الإعلام البوليفية التي تديرها الدولة، أفاد مايتا أن الأمر سيثار مع القائم بأعمال الوفد الدبلوماسي الأمريكي في لاباز.
وفي عام 2008، طردت بوليفيا السفير الأمريكي بسبب مزاعم بأنه كان يحرض المعارضة السياسية، وهي خطوة ردت عليها الولايات المتحدة بالمثل. وألقي القبض على كاماتشو في 28 ديسمبر، ونقل لاحقا إلى لاباز حيث احتجز بعد اتهامه بالإرهاب بسبب مشاركته في "الانقلاب"، الذي أدى إلى استقالة إيفو موراليس من منصبه كرئيس.