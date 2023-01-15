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https://sputnikarabic.ae/20230115/وزير-الداخلية-العراقي-حدودنا-خط-أحمر-ونسيطر-على-ملف-داعش-1072309041.html
وزير الداخلية العراقي: حدودنا خط أحمر ونسيطر على ملف "داعش"
وزير الداخلية العراقي: حدودنا خط أحمر ونسيطر على ملف "داعش"
قال وزير الداخلية العراقي، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، إن بغداد اتخذت إجراءات للسيطرة على الحدود مع إيران وتركيا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T14:47+0000
2023-01-15T14:47+0000
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أجرت قناة "العربية"، اليوم الأحد، لقاء مع الشمري، أكد من خلاله أن الحدود العراقية خط أحمر ولا تهاون في السيطرة عليها، وأن بلاده خصصت ميزانية مالية لضبط ومسك الحدود مع تركيا وبناء مخافر ونصب كاميرات وبناء أبراج.وأفاد الوزير العراقي بأن السلطات التركية حددت 17 موقعا لبناء مخافر فيها على طول الحدود العراقية التركية المشتركة، مضيفا بأنه يوجد تنسيق مع الجانب التركي حيال هذا الأمر، رغم أنها منطقة وعرة وجبلية.وحول الحدود العراقية السورية، قال وزير الداخلية العراقي، نصب سياجا إسمنتيا طوله 65 كيلومترا في سنجار، وبأن العراق لديه مشروع مراقبة حديث سيبدأ العمل به في أقرب وقت ممكن بهدف ضبط الحدود العراقية مع كل الدول.وشدد الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري على أنوأوضح الوزير العراقي أن أكثر من 6000 شرطي موجودون في المخافر الحدودية مع كل من إيران وتركيا في إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أن "التنسيق مع إقليم كردستان مستمر، وقوات البيشمركة جزء من عملية ضبط الحدود. وهناك مركز تنسيق مشترك بين قيادة قوات الحدود والبيشمركة".ولم يكتف الشمري بذلك، بل شدد على أن أجهزة الأمن العراقية تسيطر بشكل كامل على ملف تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) وتقوم القوات العراقية بتوجيه ضربات دقيقة لهذا التنظيم، والتنسيق مستمر مع دول الجوار وهو تنسيق على مستوى ممكن.وأكد وزير الداخلية العراقي في لقائه مع "العربية" أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يحتاج إلى فترة طويلة من خلال حصر الأسلحة وجردها وتثبيتها، ونسعى لأن تكون الأسلحة المتوسطة بعيدة عن المناطق السكنية".
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إيران, أخبار تركيا اليوم, العراق, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
إيران, أخبار تركيا اليوم, العراق, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي

وزير الداخلية العراقي: حدودنا خط أحمر ونسيطر على ملف "داعش"

14:47 GMT 15.01.2023
© facebook/Iraqi armyالجيش العراقي
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© facebook/Iraqi army
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قال وزير الداخلية العراقي، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، إن بغداد اتخذت إجراءات للسيطرة على الحدود مع إيران وتركيا.
أجرت قناة "العربية"، اليوم الأحد، لقاء مع الشمري، أكد من خلاله أن الحدود العراقية خط أحمر ولا تهاون في السيطرة عليها، وأن بلاده خصصت ميزانية مالية لضبط ومسك الحدود مع تركيا وبناء مخافر ونصب كاميرات وبناء أبراج.
الرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) يصافح رئيس الوزراء التركي (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بتاريخ 11 أكتوبر 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
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وأفاد الوزير العراقي بأن السلطات التركية حددت 17 موقعا لبناء مخافر فيها على طول الحدود العراقية التركية المشتركة، مضيفا بأنه يوجد تنسيق مع الجانب التركي حيال هذا الأمر، رغم أنها منطقة وعرة وجبلية.
وحول الحدود العراقية السورية، قال وزير الداخلية العراقي، نصب سياجا إسمنتيا طوله 65 كيلومترا في سنجار، وبأن العراق لديه مشروع مراقبة حديث سيبدأ العمل به في أقرب وقت ممكن بهدف ضبط الحدود العراقية مع كل الدول.
وشدد الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري على أن
"الحدود العراقية خط أحمر ولن نتهاون به.. ونحن نسعى إلى منع عمليات التسلل والتهريب مع جميع الدول".
وأوضح الوزير العراقي أن أكثر من 6000 شرطي موجودون في المخافر الحدودية مع كل من إيران وتركيا في إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أن "التنسيق مع إقليم كردستان مستمر، وقوات البيشمركة جزء من عملية ضبط الحدود. وهناك مركز تنسيق مشترك بين قيادة قوات الحدود والبيشمركة".
ولم يكتف الشمري بذلك، بل شدد على أن أجهزة الأمن العراقية تسيطر بشكل كامل على ملف تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) وتقوم القوات العراقية بتوجيه ضربات دقيقة لهذا التنظيم، والتنسيق مستمر مع دول الجوار وهو تنسيق على مستوى ممكن.
وأكد وزير الداخلية العراقي في لقائه مع "العربية" أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يحتاج إلى فترة طويلة من خلال حصر الأسلحة وجردها وتثبيتها، ونسعى لأن تكون الأسلحة المتوسطة بعيدة عن المناطق السكنية".
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