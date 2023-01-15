https://sputnikarabic.ae/20230115/وزير-روماني-يفاجئ-مذيعة-بـالشخير-على-المباشر-فيديو-1072293413.html
وزير روماني يفاجئ مذيعة بـ"الشخير" على المباشر... فيديو
وزير روماني يفاجئ مذيعة بـ"الشخير" على المباشر... فيديو
فاجأ وزير الفلاحة الروماني، بيتري ديا، المذيعة والضيوف بشخيره بعدما غط في نوم عميق. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T08:33+0000
2023-01-15T08:33+0000
2023-01-15T08:33+0000
نادي الفيديو
نوم
وزير
رومانيا
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمذيعة تفاجأت من شخير وزير الفلاحة الروماني أثناء البث المباشر، أثناء إعطائها الكلمة له.وذكرت قناة "Digi24" المحلية على موقعها الإلكتروني، أنه وخلال استضافة الوزير بيتري ديا في برنامج تبثه قناة "Antena 3"حول الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على المزارعين في بلاده، أعطت مقدّمة البرنامج الكلمة للوزير الذي بدأ بإصدار صوت الشخير، الأمر الذي دلّ على أنّه يغط في نوم عميق.ولكي تتفادى المقدّمة هذا الموقف المحرج، وعدت بمعاودة الاتصال به لاحقا والانتقال إلى متحدث آخر في البرنامج.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, نوم, وزير, رومانيا
نادي الفيديو, نوم, وزير, رومانيا
وزير روماني يفاجئ مذيعة بـ"الشخير" على المباشر... فيديو
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فاجأ وزير الفلاحة الروماني، بيتري ديا، المذيعة والضيوف بشخيره بعدما غط في نوم عميق.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمذيعة تفاجأت من شخير وزير الفلاحة الروماني أثناء البث المباشر، أثناء إعطائها الكلمة له.
وذكرت قناة "Digi24" المحلية على موقعها الإلكتروني، أنه وخلال استضافة الوزير بيتري ديا في برنامج تبثه قناة "Antena 3"حول الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على المزارعين في بلاده، أعطت مقدّمة البرنامج الكلمة للوزير الذي بدأ بإصدار صوت الشخير، الأمر الذي دلّ على أنّه يغط في نوم عميق.
ولكي تتفادى المقدّمة هذا الموقف المحرج، وعدت بمعاودة الاتصال به لاحقا والانتقال إلى متحدث آخر في البرنامج.