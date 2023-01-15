https://sputnikarabic.ae/20230115/-مولدوفا-لم-ننضم-إلى-العقوبات-الأوروبية-ضد-روسيا-تحسبا-لقطع-إمدادات-الغاز-1072320062.html
مولدوفا: لم ننضم إلى العقوبات الأوروبية ضد روسيا تحسبا لقطع إمدادات الغاز
مولدوفا: لم ننضم إلى العقوبات الأوروبية ضد روسيا تحسبا لقطع إمدادات الغاز
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المولدوفية، دانييل فودا، اليوم الأحد، إن مولدوفا اختارت عدم الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وبيلاروسيا تحسبا... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T19:40+0000
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سبوتنيك. وأوضح فودا لراديو "أوروبا الحرة" أن "مولدوفا لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا بسبب مخاطر تعليق إمدادات الغاز الروسي والعواقب المحتملة لهذه الخطوة التي قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد بشكل عام".في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام المولدوفية، نقلا عن تقرير للمفوضية الأوروبية من المقرر إصداره قريبا، أن مولدوفا لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا وبذلك تتخلف عن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تطبيق سياسات الاتحاد الأوروبي.يذكر أنه في 23 يونيو/ حزيران 2022، كانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بمنح وضع "مرشح الاتحاد الأوروبي" لأوكرانيا ومولدوفا.أصبحت عضوية مولدوفا موضوعًا للمناقشات منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، وفي مايو/ أيار، قال رئيس مولدوفا مايا ساندو إنه يجب على البلاد البقاء داخل رابطة الدول المستقلة طالما أنها تلبي مصالحها الوطنية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
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مولدوفا: لم ننضم إلى العقوبات الأوروبية ضد روسيا تحسبا لقطع إمدادات الغاز
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المولدوفية، دانييل فودا، اليوم الأحد، إن مولدوفا اختارت عدم الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وبيلاروسيا تحسبا لتعليق إمدادات الغاز التي تعتمد عليها البلاد بشدة.
سبوتنيك. وأوضح فودا لراديو "أوروبا الحرة" أن "مولدوفا لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا بسبب مخاطر تعليق إمدادات الغاز الروسي
والعواقب المحتملة لهذه الخطوة التي قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد بشكل عام".
وأضاف أن مولدوفا تنظر بتفهم إلى قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على موسكو في ضوء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتابع "مولدوفا ملتزمة بالإجراءات التقييدية للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي بنسبة 60-80%".
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام المولدوفية، نقلا عن تقرير للمفوضية الأوروبية من المقرر إصداره قريبا، أن مولدوفا لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا وبذلك تتخلف عن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تطبيق سياسات الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه في 23 يونيو/ حزيران 2022، كانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بمنح وضع "مرشح الاتحاد الأوروبي" لأوكرانيا ومولدوفا.
أصبحت عضوية مولدوفا موضوعًا للمناقشات منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، وفي مايو/ أيار، قال رئيس مولدوفا مايا ساندو إنه يجب على البلاد البقاء داخل رابطة الدول المستقلة طالما أنها تلبي مصالحها الوطنية.