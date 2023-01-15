https://sputnikarabic.ae/20230115/15-أجنبيا-ضمن-ضحايا-طائرة-نيبال-المنكوبة-1072294935.html
15 أجنبيا ضمن ضحايا طائرة نيبال المنكوبة
15 أجنبيا ضمن ضحايا طائرة نيبال المنكوبة
أعلنت شركة الخطوط الجوية "يتي" أن 15 أجنبيا كانوا ضمن 72 شخصا على متن الطائرة التي تحطمت في نيبال اليوم الأحد. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T09:46+0000
2023-01-15T09:46+0000
2023-01-15T09:46+0000
نيبال
طائرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0f/1072290738_0:144:2593:1602_1920x0_80_0_0_68655424187bac70375df8bef2522707.jpg
وقال سودارشان بارتولا المتحدث باسم الشركة التي تشغل الطائرة إن من بين الركاب، 5 أشخاص من الهند و4 من روسيا وكوريين وراكب من كل من أستراليا والأرجنتين وأيرلندا وفرنسا، بحسب "فرانس برس".أعلنت مصادر إعلام هندية مصرع جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة، التي تحطمت في نيبال.وأفادت قناة "نيوز 18" التلفزيونية الهندية نقلا عن ممثلين عن السلطات المحلية، أن الأشخاص، الذين كانوا على متن الطائرة والبالغ عددهم 72 شخصا، قد لقوا مصرعهم جميعا.وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤول بسلطة الطيران المدني في نيبال تحطم طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد.وقال جاجاناث نيرولا المتحدث باسم سلطة الطيران المدني إن عمليات الإنقاذ متواصلة.وأظهرت لقطات تلفزيونية مصورة بثتها محطة محلية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع تحطم الطائرة، بينما تجمع عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.
https://sputnikarabic.ae/20230115/إعلام-مصرع-جميع-ركاب-الطائرة-المتحطمة-في-نيبال-1072293054.html
نيبال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0f/1072290738_138:0:2415:1708_1920x0_80_0_0_5e049ad3fd3369a3e56d78602a45625c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نيبال, طائرة
15 أجنبيا ضمن ضحايا طائرة نيبال المنكوبة
تابعنا عبر
أعلنت شركة الخطوط الجوية "يتي" أن 15 أجنبيا كانوا ضمن 72 شخصا على متن الطائرة التي تحطمت في نيبال اليوم الأحد.
وقال سودارشان بارتولا المتحدث باسم الشركة التي تشغل الطائرة إن من بين الركاب
، 5 أشخاص من الهند و4 من روسيا وكوريين وراكب من كل من أستراليا والأرجنتين وأيرلندا وفرنسا، بحسب "فرانس برس".
أعلنت مصادر إعلام هندية مصرع جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة، التي تحطمت في نيبال.
وأفادت قناة "نيوز 18" التلفزيونية الهندية نقلا عن ممثلين عن السلطات المحلية، أن الأشخاص، الذين كانوا على متن الطائرة والبالغ عددهم 72 شخصا، قد لقوا مصرعهم جميعا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤول بسلطة الطيران المدني في نيبال تحطم طائرة في مدينة بوخارا
بوسط البلاد.
وقال جاجاناث نيرولا المتحدث باسم سلطة الطيران المدني إن عمليات الإنقاذ متواصلة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مصورة بثتها محطة محلية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع تحطم الطائرة، بينما تجمع عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.