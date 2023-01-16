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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/أردوغان-تركيا-حافظت-على-علاقتها-مع-الرئيس-بوتين-بينما-كان-الجميع-يهاجمون-روسيا-1072324774.html
أردوغان: تركيا حافظت على علاقتها مع الرئيس بوتين بينما كان الجميع يهاجمون روسيا
أردوغان: تركيا حافظت على علاقتها مع الرئيس بوتين بينما كان الجميع يهاجمون روسيا
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه في الوقت الذي هاجم الجميع فيه روسيا، حافظت تركيا على علاقاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T02:47+0000
2023-01-16T02:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رجب طيب أردوغان
روسيا
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أنقرة - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال فعالية شبابية نظمها حزب العدالة والتنمية بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.وذكّر الزعيم التركي مرة أخرى باقتراح الرئيس الروسي إرسال مواد غذائية مجانية إلى الدول المحتاجة.وأضاف: "قال بوتين دعنا نرسل الحبوب مجانا. ونحن قلنا سنحولها إلى دقيق ونرسلها إلى الدول الفقيرة".وأعلنت تركيا مرارا أنها لا تنوي الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، نظرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وانعدام الجدوى من أي عقوبات ضد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230115/أردوغان-بوتين-اقترح-إيصال-الحبوب-إلى-الشعوب-الأفريقية-الفقيرة-بالمجان-1072321218.html
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رجب طيب أردوغان, روسيا
رجب طيب أردوغان, روسيا

أردوغان: تركيا حافظت على علاقتها مع الرئيس بوتين بينما كان الجميع يهاجمون روسيا

02:47 GMT 16.01.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه في الوقت الذي هاجم الجميع فيه روسيا، حافظت تركيا على علاقاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أنقرة - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال فعالية شبابية نظمها حزب العدالة والتنمية بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.
وأضاف أردوغان في هذا الخصوص، "فيما كان الجميع يهاجمون روسيا، لم نفعل ذلك. على العكس، حافظنا على علاقاتنا مع السيد بوتين بالطريقة نفسها كما كانت في السابق".
وذكّر الزعيم التركي مرة أخرى باقتراح الرئيس الروسي إرسال مواد غذائية مجانية إلى الدول المحتاجة.
وأضاف: "قال بوتين دعنا نرسل الحبوب مجانا. ونحن قلنا سنحولها إلى دقيق ونرسلها إلى الدول الفقيرة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
أردوغان: بوتين اقترح إيصال الحبوب إلى الشعوب الأفريقية الفقيرة بالمجان
أمس, 20:32 GMT
وأعلنت تركيا مرارا أنها لا تنوي الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، نظرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وانعدام الجدوى من أي عقوبات ضد روسيا.
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