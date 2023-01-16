https://sputnikarabic.ae/20230116/أردوغان-تركيا-حافظت-على-علاقتها-مع-الرئيس-بوتين-بينما-كان-الجميع-يهاجمون-روسيا-1072324774.html
أردوغان: تركيا حافظت على علاقتها مع الرئيس بوتين بينما كان الجميع يهاجمون روسيا
أردوغان: تركيا حافظت على علاقتها مع الرئيس بوتين بينما كان الجميع يهاجمون روسيا
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه في الوقت الذي هاجم الجميع فيه روسيا، حافظت تركيا على علاقاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T02:47+0000
2023-01-16T02:47+0000
2023-01-16T02:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رجب طيب أردوغان
روسيا
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أنقرة - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال فعالية شبابية نظمها حزب العدالة والتنمية بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.وذكّر الزعيم التركي مرة أخرى باقتراح الرئيس الروسي إرسال مواد غذائية مجانية إلى الدول المحتاجة.وأضاف: "قال بوتين دعنا نرسل الحبوب مجانا. ونحن قلنا سنحولها إلى دقيق ونرسلها إلى الدول الفقيرة".وأعلنت تركيا مرارا أنها لا تنوي الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، نظرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وانعدام الجدوى من أي عقوبات ضد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230115/أردوغان-بوتين-اقترح-إيصال-الحبوب-إلى-الشعوب-الأفريقية-الفقيرة-بالمجان-1072321218.html
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رجب طيب أردوغان, روسيا
أردوغان: تركيا حافظت على علاقتها مع الرئيس بوتين بينما كان الجميع يهاجمون روسيا
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه في الوقت الذي هاجم الجميع فيه روسيا، حافظت تركيا على علاقاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أنقرة - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال فعالية شبابية نظمها حزب العدالة والتنمية بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.
وأضاف أردوغان في هذا الخصوص، "فيما كان الجميع يهاجمون روسيا، لم نفعل ذلك. على العكس، حافظنا على علاقاتنا مع السيد بوتين بالطريقة نفسها كما كانت في السابق".
وأضاف: "قال بوتين دعنا نرسل الحبوب مجانا. ونحن قلنا سنحولها إلى دقيق ونرسلها إلى الدول الفقيرة".
وأعلنت تركيا مرارا أنها لا تنوي الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، نظرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وانعدام الجدوى من أي عقوبات ضد روسيا.