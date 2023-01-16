https://sputnikarabic.ae/20230116/أردوغان-لبوتين-تركيا-مستعدة-للعب-دور-الوسيط-من-أجل-إحلال-سلام-دائم-بين-روسيا-وأوكرانيا-1072355716.html
أردوغان لبوتين: تركيا مستعدة للعب دور الوسيط من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا
أردوغان لبوتين: تركيا مستعدة للعب دور الوسيط من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد أنقرة للعب دور الوساطة بهدف العمل على الوصول لسلام... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T15:04+0000
2023-01-16T15:04+0000
2023-01-16T15:05+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/1d/1050288523_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_1430cf5a24f3cfb170d3156a7fcf143f.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. ونشرت الرئاسة التركية بيانا حول الاتصال الهاتفي، جاء فيه أن أردوغان أعرب لبوتين عن "استعداد تركيا لتبنّي دور الوسيط من أجل إحلال سلام دائم بين موسكو وكييف".كما بحث الرئيسان "خطوات تحويل الحبوب الروسية إلى دقيق في تركيا وإرسالها إلى الدول الإفريقية".من جانبه لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتباه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نهج كييف التدميري الذي يراهن على تصعيد القتال، وفق ما نقله المكتب الصحفي للكرملين.وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي، أن "فلاديمير بوتين لفت الانتباه إلى النهج المدمر لنظام كييف، الذي يراهن على تكثيف الأعمال العدائية بدعم من الرعاة الغربيين، الذين زادوا من حجم الأسلحة والمعدات العسكرية المنقولة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/1d/1050288523_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_76689eaa092a4d09417860d64fa93c93.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
روسيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
أردوغان لبوتين: تركيا مستعدة للعب دور الوسيط من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا
15:04 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 15:05 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد أنقرة للعب دور الوساطة بهدف العمل على الوصول لسلام دائم بين موسكو وكييف.
أنطاكيا - سبوتنيك. ونشرت الرئاسة التركية بيانا حول الاتصال الهاتفي، جاء فيه أن أردوغان أعرب لبوتين عن "استعداد تركيا لتبنّي دور الوسيط من أجل إحلال سلام دائم بين موسكو وكييف".
كما بحث الرئيسان "خطوات تحويل الحبوب الروسية إلى دقيق في تركيا وإرسالها إلى الدول الإفريقية".
من جانبه لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتباه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نهج كييف التدميري الذي يراهن على تصعيد القتال، وفق ما نقله المكتب الصحفي للكرملين.
وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي، أن "فلاديمير بوتين لفت الانتباه إلى النهج المدمر لنظام كييف، الذي يراهن على تكثيف الأعمال العدائية بدعم من الرعاة الغربيين، الذين زادوا من حجم الأسلحة والمعدات العسكرية المنقولة".