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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/أطقم-أجنبية-ستقود-الدفعة-الأولى-من-الدبابات-البريطانية-من-نوع-تشالنجر-في-أوكرانيا-1072340597.html
أطقم أجنبية ستقود الدفعة الأولى من الدبابات البريطانية من نوع "تشالنجر" في أوكرانيا
أطقم أجنبية ستقود الدفعة الأولى من الدبابات البريطانية من نوع "تشالنجر" في أوكرانيا
رأى الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، اليوم الاثنين، أن أطقما أجنبية على الأرجح ستستخدم الدفعة الأولى من دبابات "تشالنجر 2" البريطانية في أوكرانيا، لكون... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T11:35+0000
2023-01-16T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال ليونكوف، في إحاطة إعلامية بهذا الصدد إن دبابة "ليوبارد 2" وكذلك دبابة "تشالنجر 2" تعدان أكثر تعقيدًا بكثير بالقياس مع الدبابات السوفياتية، حيث إنه لا توجد فيهما آلية لتعبئة الذخيرة، ما يجعل كلاً من الدبابتين في حاجة إلى معبئ ذخيرة مدرب للغاية وسيستغرق تدريب الأطقم ذات مستوى عال من الكفاءة والمهارة فترة زمنية طويلة". يذكر أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك سبق وأعلن بأن بريطانيا ستسلم أوكرانيا 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2 "، في الأسابيع القليلة المقبلة، كذلك سيبدأ تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدامها في الأيام القليلة المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20230116/بيسكوف-القوات-الروسية-لا-تضرب-المباني-السكنية-والبنية-التحتية-المدنية-لأوكرانيا-1072335608.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

أطقم أجنبية ستقود الدفعة الأولى من الدبابات البريطانية من نوع "تشالنجر" في أوكرانيا

11:35 GMT 16.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tankدبابة "تشالنجر 2"
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tank
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رأى الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، اليوم الاثنين، أن أطقما أجنبية على الأرجح ستستخدم الدفعة الأولى من دبابات "تشالنجر 2" البريطانية في أوكرانيا، لكون هذه الدبابة أكثر تعقيدًا من الدبابات السوفياتية، ولذلك لن يكون بالإمكان تسريع تدريب أفراد الجيش الأوكراني على استخدام هذه الدبابات.
وقال ليونكوف، في إحاطة إعلامية بهذا الصدد إن دبابة "ليوبارد 2" وكذلك دبابة "تشالنجر 2" تعدان أكثر تعقيدًا بكثير بالقياس مع الدبابات السوفياتية، حيث إنه لا توجد فيهما آلية لتعبئة الذخيرة، ما يجعل كلاً من الدبابتين في حاجة إلى معبئ ذخيرة مدرب للغاية وسيستغرق تدريب الأطقم ذات مستوى عال من الكفاءة والمهارة فترة زمنية طويلة".

وتابع: "ولذلك على الأرجح أن تقود أطقم أجنبية أول 14 دبابة ليوبارد 2 من بولندا و14 دبابة تشالنجر 2 من بريطانيا، قد تم الإعلان عنها، في أوكرانيا".

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: القوات الروسية لا تضرب المباني السكنية والبنية التحتية المدنية لأوكرانيا
11:03 GMT
يذكر أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك سبق وأعلن بأن بريطانيا ستسلم أوكرانيا 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2 "، في الأسابيع القليلة المقبلة، كذلك سيبدأ تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدامها في الأيام القليلة المقبلة.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:32 GMT
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