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https://sputnikarabic.ae/20230116/ألمانيا-إصابة-أكثر-من-70-ضباط-شرطة-بجروح-في-لوتسيرات-خلال-قمع-المتظاهرين-1072325423.html
ألمانيا.. إصابة أكثر من 70 ضباط شرطة بجروح في لوتسيرات خلال قمع المتظاهرين
ألمانيا.. إصابة أكثر من 70 ضباط شرطة بجروح في لوتسيرات خلال قمع المتظاهرين
أصيب أكثر من 70 من ضباط إنفاذ القانون خلال حملة الشرطة على المتظاهرين المناهضين لمناجم الفحم في قرية لوتسيرات بغرب ألمانيا، حسبما أفادت الشرطة. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T05:03+0000
2023-01-16T05:03+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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يوم السبت، تجمع الآلاف من نشطاء المناخ بما في ذلك غريتا تونبرج، بالقرب من لوتسيرات للاحتجاج على توسيع منجم فحم محلي على حساب القرية.استمرت المظاهرات يوم الأحد، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل والهراوات لتفريق المتظاهرين.وبحسب البيان، فقد تم إجلاء أكثر من 300 ناشط من لوتسيرات، واعتقل 12 متظاهرا، بينما نُقل تسعة آخرون إلى المستشفى، ولم يبلغ عن أي إصابات خطيرة.ولحقت أضرار بعدد من سيارات الشرطة خلال عملية إنفاذ القانون التي بدأت يوم الأربعاء.وقد بدأ ما مجموعه 154 قضية منذ بداية حملة الشرطة القمعية في لوتسيرات.
https://sputnikarabic.ae/20230115/الشرطة-الألمانية-تعتقل-الناشطة-المناخية-غريتا-ثونبيرغ-خلال-مظاهرات-ضد-هدم-قرية-للتوسع-في-تعدين-1072322667.html
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العالم, أخبار ألمانيا

ألمانيا.. إصابة أكثر من 70 ضباط شرطة بجروح في لوتسيرات خلال قمع المتظاهرين

05:03 GMT 16.01.2023
© AP Photo / Michael Probst إصابة أكثر من 70 ضباط شرطة بجروح في لوتسيرات في ألمانيا خلال قمع المتظاهرين
 إصابة أكثر من 70 ضباط شرطة بجروح في لوتسيرات في ألمانيا خلال قمع المتظاهرين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Michael Probst
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أصيب أكثر من 70 من ضباط إنفاذ القانون خلال حملة الشرطة على المتظاهرين المناهضين لمناجم الفحم في قرية لوتسيرات بغرب ألمانيا، حسبما أفادت الشرطة.
يوم السبت، تجمع الآلاف من نشطاء المناخ بما في ذلك غريتا تونبرج، بالقرب من لوتسيرات للاحتجاج على توسيع منجم فحم محلي على حساب القرية.
استمرت المظاهرات يوم الأحد، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل والهراوات لتفريق المتظاهرين.
وقالت شرطة مدينة "آخن" يوم الأحد، "منذ بدء العملية أصيب أكثر من 70 ضابط شرطة".
وبحسب البيان، فقد تم إجلاء أكثر من 300 ناشط من لوتسيرات، واعتقل 12 متظاهرا، بينما نُقل تسعة آخرون إلى المستشفى، ولم يبلغ عن أي إصابات خطيرة.
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
الشرطة الألمانية تعتقل الناشطة المناخية غريتا ثونبيرغ خلال مظاهرات ضد هدم قرية للتوسع في تعدين الفحم
أمس, 21:28 GMT
ولحقت أضرار بعدد من سيارات الشرطة خلال عملية إنفاذ القانون التي بدأت يوم الأربعاء.
وقد بدأ ما مجموعه 154 قضية منذ بداية حملة الشرطة القمعية في لوتسيرات.
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