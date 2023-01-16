https://sputnikarabic.ae/20230116/ألمانيا-تؤيد-إنشاء-محكمة-تختص-بـالانتهاكات-في-أوكرانيا-وتستند-إلى-قوانين-كييف-1072359757.html

ألمانيا تؤيد إنشاء محكمة تختص بـ"الانتهاكات" في أوكرانيا وتستند إلى قوانين كييف

ألمانيا تؤيد إنشاء محكمة تختص بـ"الانتهاكات" في أوكرانيا وتستند إلى قوانين كييف

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، اليوم الاثنين، إلى إنشاء محكمة خاصة "لمحاكمة القادة الروس"، بدعوى وقوع انتهاكات خلال العملية العسكرية الخاصة في... 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T16:14+0000

2023-01-16T16:14+0000

2023-01-16T16:22+0000

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بدأت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، تحقيقا حول الأزمة في أوكرانيا، والتي يضغط الغرب بشدة لاعتماد ادعاءاته بوقوع جرائم حرب فيها من قبل القوات الروسية، لكنها على أي حال لا تستطيع مقاضاة موسكو لأنها لم توقع على نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة.في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب الجرائم الموثقة للقوات الأوكرانية بحق الجنود الروس الأسرى، حيث انتشرت تقارير إعلامية غربية ومقاطع فيديو لوقائع قتل فيها العسكريون الروس بدم بارد وأحيانا بطرق مروعة، علاوة على الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية داخل روسيا.ودعت بربوك إلى "شكل جديد" للمحكمة "لتقديم القادة الروس إلى العدالة" بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، قائلة إن ذلك "ربما يحدث باستخدام القانون الأوكراني ولكن في الخارج مع قضاة دوليين".في الشهر الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن الاتحاد الأوروبي يحاول التستر على التورط في جرائم الحرب في أوكرانيا من خلال الشروع في إنشاء محكمة خاصة.وقالت بربوك في كلمة أمام أكاديمية لاهاي للقانون الدولي: "نحتاج إلى إيصال رسالة واضحة إلى القيادة الروسية هنا والآن مفادها أن (العملية العسكرية..) لن تمر دون عقاب".وأضافت كبيرة الدبلوماسية الألمانية أنها ناقشت مع أوكرانيا وحلفاء آخرين "حلا خاصا" يمكن أن "يستمد اختصاصها من القانون الجنائي الأوكراني".وتابعت: "من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا عنصر دولي، على سبيل المثال، مكان خارج أوكرانيا، بدعم مالي من الشركاء ومع المدعين العامين والقضاة الدوليين، لدعم نزاهة وشرعية هذه المحكمة".كما دعت بربوك إلى إجراء تغييرات على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها حتى تتمكن في نهاية المطاف من "محاكمة القيادة الروسية بتهمة العدوان".أعربت موسكو عن استيائها من الدعوات الأوروبية لإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في ما يسمى بـ"جرائم العدوان الروسي"، مشيرة إلى أن تلك المحكمة ستكون بعيدة كل البعد عن العدالة.وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن المحاولة الحالية من قبل الدول الغربية لاستحداث آلية شبه قضائية، غير مسبوقة في العدمية القانونية، وهي مثال آخر على ممارسة الغرب للمعايير المزدوجة، و"لن يكون لهذه العصابة سلطة قضائية على روسيا".المحكمة الجنائية الدولية نفسها استنكرت المقترحات الأوروبية لإنشاء مؤسسة عدلية خاصة موازية، قائلة إنها قادرة على التعامل بفعالية مع الأمر.ورفض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخطة التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل نحو شهرين، والتي تحدد ملامح إنشاء محكمة خاصة للنظر في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال خان للصحفيين في ديسمبر/ كانون الأول إن الاتحاد الأوروبي "أخطأ في القانون"، مدافعا عن قدرة مؤسسته على محاكمة شخصيات سياسية رفيعة المستوى.قالت فون دير لاين في إعلانها إنه من الضروري الحصول على موافقة من الأمم المتحدة لتجنب قضايا الحصانة. يُعتبر رؤساء الدول، مثل الرئيس فلاديمير بوتين، محصنين بشكل عام من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم.وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع الشركاء الدوليين للحصول على "أوسع دعم دولي ممكن" للمحكمة، مع الاستمرار في دعم المحكمة الجنائية الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20221220/الخارجية-الروسية-الاتحاد-الأوروبي-يسعى-لإنشاء-محكمة-خاصة-بأوكرانيا-للتستر-على-جرائم-الحرب-1071380424.html

https://sputnikarabic.ae/20221205/الجنائية-الدولية-تستنكر-مقترحا-أوروبيا-لإنشاء-محكمة-تختص-بالأزمة-الأوكرانية-1070880105.html

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