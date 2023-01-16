https://sputnikarabic.ae/20230116/ألمانيا-تستدعي-السفير-الإيراني-للمرة-الثانية-خلال-أسبوع-1072341292.html
ألمانيا تستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية خلال أسبوع
ألمانيا تستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية خلال أسبوع
استدعت أنالينا بربوك وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، السفير الإيراني لدى برلين للمرة الثانية خلال أسبوع على خلفية أحدث عملية إعدام نفذتها طهران. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T12:00+0000
2023-01-16T12:00+0000
2023-01-16T12:00+0000
أخبار إيران
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/08/1060982610_0:0:1593:896_1920x0_80_0_0_9a38f1cabad48b76b6da22e354150399.jpg
وأكد كريستوفر برغر المتحدث باسم الوزارة الخطوة عندما سئل بشأن تقارير تتحدث عن استدعاء المبعوث "على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وموجة من الإعدامات"، بحسب "فرانس برس".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا أنها "أمرت باستدعاء السفير الإيراني لدى برلين للتعبير عن إدانتها لأحدث إعدام لمتظاهرين في إيران.ويوم السبت الماضي، أعلن القضاء الإيراني، تنفيذ حكم الإعدام بحق مساعد وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، الذي أدين بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.وواجه أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، اتهامات بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية".ويوم الأربعاء الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام على أكبري، المدان بالتجسس لصالح بريطانيا.وقبل إعدام أكبري نفذت السلطات الإيرانية، حكم الإعدام بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، لإدانتهما في جريمة قتل ضابط الأمن الإيراني روح الله عجميان، والذي كان أحد عناصر قوة "الباسيج"، خلال الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230114/-لندن-تستدعي-سفيرها-لدى-إيران-بعد-إعدام-أكبري-المدان-بالتجسس-لصالح-بريطانيا-1072281161.html
أخبار إيران
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/08/1060982610_189:0:1593:1053_1920x0_80_0_0_a8caef5192f4d8d11fa3d5a27390cb7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار ألمانيا
أخبار إيران, أخبار ألمانيا
ألمانيا تستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية خلال أسبوع
تابعنا عبر
استدعت أنالينا بربوك وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، السفير الإيراني لدى برلين للمرة الثانية خلال أسبوع على خلفية أحدث عملية إعدام نفذتها طهران.
وأكد كريستوفر برغر المتحدث باسم الوزارة الخطوة عندما سئل بشأن تقارير تتحدث عن استدعاء المبعوث
"على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وموجة من الإعدامات"، بحسب "فرانس برس".
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا أنها "أمرت باستدعاء السفير الإيراني لدى برلين للتعبير عن إدانتها لأحدث إعدام لمتظاهرين في إيران.
ويوم السبت الماضي، أعلن القضاء الإيراني
، تنفيذ حكم الإعدام بحق مساعد وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، الذي أدين بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
وواجه أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، اتهامات بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية".
ويوم الأربعاء الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام على أكبري، المدان بالتجسس لصالح بريطانيا.
وقبل إعدام أكبري نفذت السلطات الإيرانية، حكم الإعدام
بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، لإدانتهما في جريمة قتل ضابط الأمن الإيراني روح الله عجميان، والذي كان أحد عناصر قوة "الباسيج"، خلال الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.