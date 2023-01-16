https://sputnikarabic.ae/20230116/إصابة-25-شخصا-في-حادث-تصادم-40-سيارة-بكوريا-الجنوبية-1072324666.html
إصابة 25 شخصا في حادث تصادم 40 سيارة بكوريا الجنوبية
إصابة 25 شخصا في حادث تصادم 40 سيارة بكوريا الجنوبية
أُصيب 25 شخصا بجروح، ليلة الأحد، في حادث سير وقع على طريق سريع في منطقة العاصمة بكوريا الجنوبية. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T01:55+0000
2023-01-16T01:55+0000
2023-01-16T01:55+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وبحسب وكالة أنباء "يونهاب"، اصطدمت قرابة 40 سيارة من الخلف في حوالي الساعة 9:15 مساء بالتوقيت المحلي (12:15 بتوقيت غرينتش) على طريق غوري-بوشيون السريع في مقاطعة غيونغي المجاورة للعاصمة الكورية سيئول.وأفاد مسؤولون بأن شخصا واحدا أُصيب بسكتة قلبية، فيما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في تصادم عدة سيارات، بينما تلقى 21 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة العلاج.ومن المعتقد بشكل مبدئي أن الثلج المتجمد على الطريق هو سبب وقوع الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230115/رئيس-كوريا-الجنوبية-يخطط-لإبرام-صفقات-عسكرية-وتعزيز-التعاون-الدفاعي-مع-الإمارات-1072307863.html
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العالم, كوريا الجنوبية
إصابة 25 شخصا في حادث تصادم 40 سيارة بكوريا الجنوبية
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أُصيب 25 شخصا بجروح، ليلة الأحد، في حادث سير وقع على طريق سريع في منطقة العاصمة بكوريا الجنوبية.
وبحسب وكالة
أنباء "يونهاب"، اصطدمت قرابة 40 سيارة من الخلف في حوالي الساعة 9:15 مساء بالتوقيت المحلي (12:15 بتوقيت غرينتش) على طريق غوري-بوشيون السريع في مقاطعة غيونغي المجاورة للعاصمة الكورية سيئول.
وأفاد مسؤولون بأن شخصا واحدا أُصيب بسكتة قلبية
، فيما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في تصادم عدة سيارات، بينما تلقى 21 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة العلاج.
ومن المعتقد بشكل مبدئي أن الثلج المتجمد على الطريق هو سبب وقوع الحادث.