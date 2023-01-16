https://sputnikarabic.ae/20230116/إيفانوف-روسيا-تعتزم-إلغاء-التأشيرات-البينية-مع-4-دول-خليجية-بينها-السعودية--1072341898.html
إيفانوف: روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات البينية مع 4 دول خليجية بينها السعودية
إيفانوف: روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات البينية مع 4 دول خليجية بينها السعودية
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، بأن موسكو تعمل حاليًّا على إعداد اتفاقيات خاصة بإلغاء التأشيرة مع عدد من البلدان، بينها أربع دول خليجية. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T12:30+0000
2023-01-16T12:30+0000
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وقال إيفانوف إن العمل جارٍ على إعداد مسودة اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة مع السعودية، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وماليزيا، وزامبيا".ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن الحكومة تبحث إمكانية زيادة مدة الإقامة دون تأشيرة للمواطنين من 14 إلى 30 في هونغ كونغ.كما لفت إلى أنه في الوقت الحالي، يُمكن لمواطني أكثر من 60 دولة أجنبية دخول أراضي روسيا بجوازات سفرهم الوطنية فقط.كان نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، قال في منتصف ديسمبر الماضي، إن روسيا تعمل على إنشاء نظام من دون تأشيرة مع معظم دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين.وأضاف: "علاقاتنا تتطور بشكل جيد للغاية، ووفود رجال الأعمال تسافر [هناك]. أعتقد أنه يمكننا العمل معًا".
https://sputnikarabic.ae/20221216/-روسيا-تتفاوض-مع-دول-الخليج-على-نظام-دخول-بدون-تأشيرة-1071249477.html
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روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, البحرين, سلطنة عمان, الكويت, العالم العربي
روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, البحرين, سلطنة عمان, الكويت, العالم العربي
إيفانوف: روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات البينية مع 4 دول خليجية بينها السعودية
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، بأن موسكو تعمل حاليًّا على إعداد اتفاقيات خاصة بإلغاء التأشيرة مع عدد من البلدان، بينها أربع دول خليجية.
وقال إيفانوف إن العمل جارٍ على إعداد مسودة اتفاقيات
الإعفاء من التأشيرة مع السعودية، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وماليزيا، وزامبيا".
كما تشمل الاتفاقيات المزمعة دول "المكسيك، وجزر باهاماس، وبربادوس، وجمهورية هايتي، وترينيداد وتوباغو، وسانت لوسيا في حوض الكاريبي".
16 ديسمبر 2022, 04:24 GMT
ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن الحكومة تبحث إمكانية زيادة مدة الإقامة دون تأشيرة للمواطنين من 14 إلى 30 في هونغ كونغ.
كما لفت إلى أنه في الوقت الحالي، يُمكن لمواطني أكثر من 60 دولة أجنبية دخول أراضي روسيا بجوازات سفرهم الوطنية فقط.
كان نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، قال في منتصف ديسمبر الماضي، إن روسيا تعمل على إنشاء نظام من دون تأشيرة مع معظم دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين.
وأضاف: "علاقاتنا تتطور بشكل جيد للغاية، ووفود رجال الأعمال تسافر [هناك]. أعتقد أنه يمكننا العمل معًا".