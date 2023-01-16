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https://sputnikarabic.ae/20230116/الاتحاد-الأوروبي-يخالف-بايدن-ويقول-إن-الاتفاق-النووي-الإيراني-ما-زال-حيا-1072353026.html
الاتحاد الأوروبي يخالف بايدن ويقول إن الاتفاق النووي الإيراني "ما زال حيا"
الاتحاد الأوروبي يخالف بايدن ويقول إن الاتفاق النووي الإيراني "ما زال حيا"
قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، اليوم الاثنين، إن الاتفاق النووي الإيراني ما زال قائما، لكن إعادة كل الأطراف إليه عملية شاقة. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T14:58+0000
2023-01-16T14:58+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وصرح ستانو، خلال إفادة إعلامية: "الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الاتفاق النووي الإيراني ما زال حيا والمفاوضات بين جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة مستمرة".تأتي التصريحات الأوروبية بعد نحو شهرين، من تصريح أدلى به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال تجمع انتخابي، مفاده بأن الاتفاق النووي مع إيران "أصبح في حكم الميت"، لكن واشنطن لن تعلن رسميا عن "وفاة الصفقة"، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.تطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.انسحبت الولايات المتحدة في مايو/ أيار 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

الاتحاد الأوروبي يخالف بايدن ويقول إن الاتفاق النووي الإيراني "ما زال حيا"

14:58 GMT 16.01.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، اليوم الاثنين، إن الاتفاق النووي الإيراني ما زال قائما، لكن إعادة كل الأطراف إليه عملية شاقة.
أمستردام - سبوتنيك. وصرح ستانو، خلال إفادة إعلامية: "الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الاتفاق النووي الإيراني ما زال حيا والمفاوضات بين جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة مستمرة".
ومع ذلك، فإن عملية إعادة جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق النووي ليست أمرا سهلا.
بيتر ستانو
لناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية
تأتي التصريحات الأوروبية بعد نحو شهرين، من تصريح أدلى به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال تجمع انتخابي، مفاده بأن الاتفاق النووي مع إيران "أصبح في حكم الميت"، لكن واشنطن لن تعلن رسميا عن "وفاة الصفقة"، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
تطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
انسحبت الولايات المتحدة في مايو/ أيار 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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