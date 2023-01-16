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الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على مدينة استراتيجية في مقاطعة مودج
الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على مدينة استراتيجية في مقاطعة مودج
أكد وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، اليوم الاثنين، سيطرة الجيش على مدينة هاراردير الاستراتيجية الساحلية في مقاطعة مودج وسط الصومال. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T16:09+0000
2023-01-16T16:09+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، نقلا عن وزير الدفاع، أن مدينة هاراردير كانت آخر منطقة في المقاطعة تخضع لسيطرة حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول].من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، بنجاح الجيش والمقاومة الشعبية باستعادة السيطرة على المدينة الاستراتيجية.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
https://sputnikarabic.ae/20230109/الجيش-الصومالي-يعلن-مقتل-61-مسلحا-من-حركة-الشباب-وسط-البلاد-1072085158.html
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الصومال, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الصومال, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على مدينة استراتيجية في مقاطعة مودج

16:09 GMT 16.01.2023
© AFP 2023 / HASAN ALI ELMIأفراد من الجيش في الصومال
أفراد من الجيش في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / HASAN ALI ELMI
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أكد وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، اليوم الاثنين، سيطرة الجيش على مدينة هاراردير الاستراتيجية الساحلية في مقاطعة مودج وسط الصومال.
القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، نقلا عن وزير الدفاع، أن مدينة هاراردير كانت آخر منطقة في المقاطعة تخضع لسيطرة حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول].
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، بنجاح الجيش والمقاومة الشعبية باستعادة السيطرة على المدينة الاستراتيجية.
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
الجيش الصومالي يعلن مقتل 61 مسلحا من حركة "الشباب" وسط البلاد
9 يناير, 13:42 GMT
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
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