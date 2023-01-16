https://sputnikarabic.ae/20230116/الحكومة-اليمنية-تدافع-عن-قرار-رفع-سعر-الدولار-الجمركي-وجماعة-أنصار-الله-تحذر-من-التداعيات-1072358679.html

الحكومة اليمنية تدافع عن قرار رفع سعر الدولار الجمركي وجماعة "أنصار الله" تحذر من التداعيات

الحكومة اليمنية تدافع عن قرار رفع سعر الدولار الجمركي وجماعة "أنصار الله" تحذر من التداعيات

دافعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، عن قرارها برفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستوردة عبر الموانئ في مناطق سيطرتها بنسبة 50 بالمئة،... 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T16:01+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وصرحت خلية الأزمة المشكلة بقرار من مجلس القيادة اليمني لمتابعة التطورات الاقتصادية، في اجتماع عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، ولن يضيف أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية".وأضافت أن "السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، والتي لن تتأثر نهائياً بهذا القرار".ووجهت خلية الأزمة، الوزارات بـ "تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار".ومن جانبها، رفضت جماعة أنصار الله، قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي من 500 ريال للدولار إلى 750 ريالاً، محذرةً من تداعياته على معيشة اليمنيين.وقال المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، في اجتماع برئاسة رئيسه مهدي المشاط، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، في نسختها التي تديرها الجماعة، إنه "يستنكر بشدة قرار رفع سعر الدولار الجمركي غير القانوني إلى 750 ريالاً، وباقي الإجراءات الاقتصادية".واعتبر المجلس أن "القرار وغيره من الإجراءات الاقتصادية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وأجور النقل وغيرها، وستشكل أعباء إضافية على المواطنين في عموم اليمن، خاصة في المناطق الخاضعة للاحتلال [يقصد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والتحالف العربي]".ورأى "السياسي الأعلى"، أن "هذه القرارات تأتي في سياق الحرب الاقتصادية التي تشرف عليها أمريكا وبريطانيا وتحاول من خلالها تركيع الشعب اليمني" على حد قوله، داعياً التجار إلى "الاستيراد من ميناء الحديدة حيث يبلغ سعر الدولار الجمركي 250 ريالاً مراعاة لأوضاع المواطنين وتخفيفاً لمعاناتهم".وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230115/الحكومة-اليمنية-تؤكد-انفتاحها-على-كافة-مساعي-إحلال-السلام-في-البلاد-لتخفيف-معاناة-المواطنين-1072314350.html

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