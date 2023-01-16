https://sputnikarabic.ae/20230116/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-100-عسكري-أوكراني-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-1072341724.html
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T12:28+0000
2023-01-16T12:28+0000
2023-01-16T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064341284_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_d5fffba9057f352624f953673af8d198.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، ألحق الطيران الروسي ومدفعية المنطقة العسكرية الغربية هزيمة بوحدات من اللواء الآلي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في بلدتي سينكوفكا وبيريستوفويه في مقاطعة خاركوف. وأسفرت الضربات عن مقتل أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدرعتين قتاليتين وثلاث مركبات".وأضافت الوزارة أن وحدات المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية المركزية، ألحقت الهزيمة بالقوى العاملة التابعة للواء الهجوم رقم 95 المحمول جوا واللواء 125 للدفاع الإقليمي الأوكراني في بلدتي سيريبريانكا وتيرني على محور كراسني ليمان، موضحة أنه تم "قتل أكثر من 75 عسكريا أوكرانيا وتم تدمير 3 دبابات و5 مدرعات قتالية وشاحنة صغيرة".وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على محور دونيتسك الجنوبي، ألحقت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية هزيمة شاملة بلواء المشاة الآلي رقم 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة ستيبوفوي بمقاطعة زابوروجيه ولواء الدفاع الإقليمي 108 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة نوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم القضاء على نحو 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير عربة قتالية مصفحة، وشاحنتان صغيرتان".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف لحماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230115/الدفاع-الروسية-تعلن-تصفية-50-عسكريا-أوكرانيا-جنوبي-دونيتسك-1072298185.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064341284_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d39d0bcd80df31e011a588bea2419356.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الروسية
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، ألحق الطيران الروسي ومدفعية المنطقة العسكرية الغربية هزيمة بوحدات من اللواء الآلي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في بلدتي سينكوفكا وبيريستوفويه في مقاطعة خاركوف. وأسفرت الضربات عن مقتل أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدرعتين قتاليتين وثلاث مركبات".
وأضافت الوزارة أن وحدات المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية المركزية، ألحقت الهزيمة بالقوى العاملة التابعة للواء الهجوم رقم 95 المحمول جوا واللواء 125 للدفاع الإقليمي الأوكراني في بلدتي سيريبريانكا وتيرني على محور كراسني ليمان، موضحة أنه تم "قتل أكثر من 75 عسكريا أوكرانيا وتم تدمير 3 دبابات و5 مدرعات قتالية وشاحنة صغيرة".
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على محور دونيتسك الجنوبي، ألحقت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية هزيمة شاملة بلواء المشاة الآلي رقم 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية
في منطقة بلدة ستيبوفوي بمقاطعة زابوروجيه ولواء الدفاع الإقليمي 108 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة نوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم القضاء على نحو 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير عربة قتالية مصفحة، وشاحنتان صغيرتان".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف لحماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.