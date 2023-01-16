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https://sputnikarabic.ae/20230116/الرئيس-الجزائري-يبعث-برسالة-للشعب-الفلسطيني-1072326674.html
الرئيس الجزائري يبعث برسالة إلى الشعب الفلسطيني
الرئيس الجزائري يبعث برسالة إلى الشعب الفلسطيني
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T06:44+0000
2023-01-16T06:45+0000
الجزائر
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت صحيفة "النهار" عن بيان لرئاسة الجمهورية أنه حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.سلم الرجوب رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى الرئيس الجزائري، بحسب البيان.وقال الرجوب إن تبون حمله بدوره رسالة محبة وتقدير إلى الشعب الفلسطيني.ونصّت الرسالة على أن الجزائر بكامل قدراتها وإمكانياتها في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته.وأشار إلى أن رسالة تبون تضمنت دعوة الفلسطينيين إلى نبذ الخلاف والعمل على إنهاء الانقسام.وقال الرجوب إن رئيس الجمهورية "حملني أيضا رسالة إلى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن".
https://sputnikarabic.ae/20230115/الرئاسة-الجزائرية-تبون-يزور-فرنسا-في-مايو-المقبل-1072316648.html
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الجزائر, أخبار فلسطين اليوم
الجزائر, أخبار فلسطين اليوم

الرئيس الجزائري يبعث برسالة إلى الشعب الفلسطيني

06:44 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 06:45 GMT 16.01.2023)
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Toufik Doudou
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ونقلت صحيفة "النهار" عن بيان لرئاسة الجمهورية أنه حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يحضران اجتماعا في صالة كبار الشخصيات بمطار العاصمة الجزائرية، 25 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
الرئاسة الجزائرية: تبون يزور فرنسا في مايو المقبل
أمس, 17:17 GMT
سلم الرجوب رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى الرئيس الجزائري، بحسب البيان.
وقال الرجوب إن تبون حمله بدوره رسالة محبة وتقدير إلى الشعب الفلسطيني.
ونصّت الرسالة على أن الجزائر بكامل قدراتها وإمكانياتها في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته.
وأشار إلى أن رسالة تبون تضمنت دعوة الفلسطينيين إلى نبذ الخلاف والعمل على إنهاء الانقسام.
وقال الرجوب إن رئيس الجمهورية "حملني أيضا رسالة إلى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن".
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