https://sputnikarabic.ae/20230116/الروس-يصبحون-أكبر-مشترين-للعقارات-في-دبي-ويدفعون-المبيعات-إلى-مستوى-قياسي-1072357897.html
الروس يصبحون أكبر مشترين للعقارات في دبي ويدفعون المبيعات إلى مستوى قياسي
الروس يصبحون أكبر مشترين للعقارات في دبي ويدفعون المبيعات إلى مستوى قياسي
أصبح الروس أكبر المشترين الدوليين للعقارات في دبي خلال العام الماضي، في الوقت الذي ظهرت فيه المدينة العربية كملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T15:40+0000
2023-01-16T15:40+0000
2023-01-16T15:43+0000
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سجلت دبي أكثر من 86 ألف صفقة مبيعات في سوق العقارت العام الماضي، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 80 ألف صفقة في عام 2009، وفقا لشركة "بترهومز" للسمسرة ومقرها دبي. يمثل قطاع العقارات نحو ثلث الاقتصاد في دبي.بيعت عقارات بقيمة 208 مليارات درهم (56.6 مليار دولار) العام الماضي، بزيادة 80% تقريبا عن عام 2021. فيما تباطأت الزيادة في الأسعار إلى 11% خلال 2022 من 21% قبل عام، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".خالف سوق العقارات في دبي الاتجاه السائد في معظم أنحاء العالم، التي شهدت انخفاض قيم المنازل وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات النمو الاقتصادي القاتمة.كما تعززت الأسعار والإيجارات في الإمارة من قبل المصرفيين الفارين من عمليات الإغلاق الصارمة في آسيا، والمستثمرين الإسرائيليين، وأصحاب الأصول المشفرة، والمديرين التنفيذيين لصناديق التحوط، بعد أن خففت المدينة القيود الاجتماعية وأقرت قوانين أكثر تحررية لتعزيز مكانتها كمركز للأعمال في المنطقة.في تقرير آخر نُشر اليوم الاثنين، قالت شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، إن دبي شهدت أيضا بيع 219 مسكنا فاخرا للغاية - بقيمة 10 ملايين دولار على الأقل للمسكن - العام الماضي. هذا يزيد على ضعفي عدد عمليات الشراء هذه في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20220409/صحيفة-الأوليغارش-الروس-يسعون-إلى-تملك-العقارات-الفاخرة-في-دبي-1060997514.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الروس يصبحون أكبر مشترين للعقارات في دبي ويدفعون المبيعات إلى مستوى قياسي
15:40 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 15:43 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
أصبح الروس أكبر المشترين الدوليين للعقارات في دبي خلال العام الماضي، في الوقت الذي ظهرت فيه المدينة العربية كملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في أماكن أخرى حول العالم.
سجلت دبي أكثر من 86 ألف صفقة مبيعات في سوق العقارت العام الماضي، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 80 ألف صفقة في عام 2009، وفقا لشركة "بترهومز" للسمسرة ومقرها دبي. يمثل قطاع العقارات
نحو ثلث الاقتصاد في دبي.
بيعت عقارات بقيمة 208 مليارات درهم (56.6 مليار دولار) العام الماضي، بزيادة 80% تقريبا عن عام 2021. فيما تباطأت الزيادة في الأسعار إلى 11% خلال 2022 من 21% قبل عام، حسبما نقلت وكالة
"بلومبيرغ".
خالف سوق العقارات
في دبي الاتجاه السائد في معظم أنحاء العالم، التي شهدت انخفاض قيم المنازل وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات النمو الاقتصادي القاتمة.
كما تعززت الأسعار والإيجارات في الإمارة من قبل المصرفيين الفارين من عمليات الإغلاق الصارمة في آسيا، والمستثمرين الإسرائيليين، وأصحاب الأصول المشفرة، والمديرين التنفيذيين لصناديق التحوط، بعد أن خففت المدينة القيود الاجتماعية وأقرت قوانين أكثر تحررية لتعزيز مكانتها كمركز للأعمال في المنطقة.
في تقرير آخر نُشر اليوم الاثنين، قالت شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، إن دبي شهدت أيضا بيع 219 مسكنا فاخرا للغاية - بقيمة 10 ملايين دولار على الأقل للمسكن - العام الماضي. هذا يزيد على ضعفي عدد عمليات الشراء هذه في عام 2021.