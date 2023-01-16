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السوداني: وحدة الشعب العراقي مكنته من هزيمة "داعش"
السوداني: وحدة الشعب العراقي مكنته من هزيمة "داعش"
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن وحدة الشعب العراقي مكنته من هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى). 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T21:49+0000
2023-01-16T21:51+0000
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جاء ذلك خلال استقباله، محمد بعد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين.وأوضح السوداني أن وحدة الشعب العراقي ساهمت في التغلب على "داعش" وهمجيته، مؤكدا استنكار العراق لخطاب التطرف.وتابع: "نعمل على عزل هذا الخطاب وإدانته فكريا وثقافيا بما يسهم في إنهاء الإرهاب ومحو آثاره".وقبل أيام، قال رئيس الوزراء العراقي إن الحرب التي خاضها الجيش العراقي ضد تنظيم "داعش" لا مثيل لها في التاريخ، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية لديها برنامج لتطوير القوات المسلحة تقنيا وميدانيا.يذكر أن القوات العراقية، أعلنت في 2017 استعادة السيطرة على جميع الأراضي العراقية إثر معارك دامية مع تنظيم "داعش" الإرهابي الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014.
https://sputnikarabic.ae/20230115/طمعا-في-المال-عصابات-داعش-تختطف--اثنين-من-العراقيين-شرقي-البلاد-1072309650.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

السوداني: وحدة الشعب العراقي مكنته من هزيمة "داعش"

21:49 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 21:51 GMT 16.01.2023)
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن وحدة الشعب العراقي مكنته من هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى).
جاء ذلك خلال استقباله، محمد بعد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين.
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وأوضح السوداني أن وحدة الشعب العراقي ساهمت في التغلب على "داعش" وهمجيته، مؤكدا استنكار العراق لخطاب التطرف.
وتابع: "نعمل على عزل هذا الخطاب وإدانته فكريا وثقافيا بما يسهم في إنهاء الإرهاب ومحو آثاره".
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أمس, 14:47 GMT
وقبل أيام، قال رئيس الوزراء العراقي إن الحرب التي خاضها الجيش العراقي ضد تنظيم "داعش" لا مثيل لها في التاريخ، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية لديها برنامج لتطوير القوات المسلحة تقنيا وميدانيا.
يذكر أن القوات العراقية، أعلنت في 2017 استعادة السيطرة على جميع الأراضي العراقية إثر معارك دامية مع تنظيم "داعش" الإرهابي الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014.
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