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https://sputnikarabic.ae/20230116/الشرطة-المغربية-توقف-18-من-مشجعي-كرة-القدم-على-خلفية-أحداث-شغب-1072333922.html
الشرطة المغربية توقف 18 من مشجعي كرة القدم على خلفية أحداث شغب
الشرطة المغربية توقف 18 من مشجعي كرة القدم على خلفية أحداث شغب
أوقفت الشرطة المغربية 18 من مشجعي كرة القدم، بينهم قاصران، للاشتباه في تورطهم في أحداث شغب خلال مباراة جرت قبل يومين. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T10:01+0000
2023-01-16T10:01+0000
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وبحسب بيان للشرطة المغربية، فإن مباراة فريقي الجيش الملكي وأولمبيك خريبكة شهدت مناوشات تطورت إلى "تراشق بالحجارة تسببت في إصابة 12 عنصرا من قوات حفظ النظام بجروح وكدمات".وانتهت المباراة بهزيمة أولمبيك خريبكة أمام ضيفه الجيش الملكي الذي يتصدر الدوري بعد 12 جولة.وخلال الأشهر الماضية، أعلنت الشرطة المغربية عن عدة توقيفات في حوادث متفرقة لمشجعين يشتبه تورطهم أعمال شغب.كما شهد الموسم الماضي أعمال شغب متفرقة كانت أعنفها في العاصمة الرباط منتصف آذار/مارس، عقب مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي ضمن منافسات الكأس المحلية (كأس العرش).وأسفرت عن توقيف 160 مشجعا أحيل 70 منهم على المحكمة.
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رياضة, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
رياضة, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

الشرطة المغربية توقف 18 من مشجعي كرة القدم على خلفية أحداث شغب

10:01 GMT 16.01.2023
© AP Photo / Santi Palaciosالشرطة المغربية
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Santi Palacios
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أوقفت الشرطة المغربية 18 من مشجعي كرة القدم، بينهم قاصران، للاشتباه في تورطهم في أحداث شغب خلال مباراة جرت قبل يومين.
وبحسب بيان للشرطة المغربية، فإن مباراة فريقي الجيش الملكي وأولمبيك خريبكة شهدت مناوشات تطورت إلى "تراشق بالحجارة تسببت في إصابة 12 عنصرا من قوات حفظ النظام بجروح وكدمات".
وانتهت المباراة بهزيمة أولمبيك خريبكة أمام ضيفه الجيش الملكي الذي يتصدر الدوري بعد 12 جولة.
وخلال الأشهر الماضية، أعلنت الشرطة المغربية عن عدة توقيفات في حوادث متفرقة لمشجعين يشتبه تورطهم أعمال شغب.
كما شهد الموسم الماضي أعمال شغب متفرقة كانت أعنفها في العاصمة الرباط منتصف آذار/مارس، عقب مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي ضمن منافسات الكأس المحلية (كأس العرش).
وأسفرت عن توقيف 160 مشجعا أحيل 70 منهم على المحكمة.
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