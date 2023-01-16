https://sputnikarabic.ae/20230116/الصين-تحث-أمريكا-واليابان-على-نبذ-عقلية-الحرب-الباردة-1072335068.html
الصين تحث أمريكا واليابان على "نبذ عقلية الحرب الباردة"
الصين تحث أمريكا واليابان على "نبذ عقلية الحرب الباردة"
دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، كلا من أمريكا واليابان لنبذ عقلية الحرب الباردة التي تنتهجها الدولتين. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T10:43+0000
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وناشد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، الدولتين "بعدم الانخراط في مواجهات كتلة إلى كتلة، وإنما حماية السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وجاءت تصريحات وينبين ردا على اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية، الذي عقد يوم الأربعاء الماضي.وقالت: "نحث أمريكا واليابان على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، والتوقف عن خلق أعداء وهميين، والتوقف عن محاولة زرع بذور حرب باردة جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وألا تصبحا عوامل معطلة لاستقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، صرح خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية الياباني يوسيماسا خاياسي، يوم الخميس الماضي: "نحن موافقون على أن الصين هي أكبر تهديد استراتيجي نواجهه نحن، وشركاؤنا وحلفاؤنا".
https://sputnikarabic.ae/20230115/انفجار-مصنع-كيميائيات-شمال-شرقي-الصين-فيديو-1072304762.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين تحث أمريكا واليابان على "نبذ عقلية الحرب الباردة"
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دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، كلا من أمريكا واليابان لنبذ عقلية الحرب الباردة التي تنتهجها الدولتين.
وناشد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، الدولتين "بعدم الانخراط في مواجهات كتلة إلى كتلة، وإنما حماية السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وجاءت تصريحات وينبين ردا على اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية، الذي عقد يوم الأربعاء الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الصينية انتقدت، يوم الجمعة الماضي، الصياغة الخاصة بالبيان المشترك الصادر عن أمريكا واليابان، عقب اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية، مؤكدة أنه ينم عن "عقلية محصلتها صفر في الحرب الباردة، ويحتوي على تشهير وهجمات لا أساس لها على بكين".
وقالت: "نحث أمريكا واليابان على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، والتوقف عن خلق أعداء وهميين
، والتوقف عن محاولة زرع بذور حرب باردة جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وألا تصبحا عوامل معطلة لاستقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وكان البيان المشترك لأمريكا واليابان، الذي صدر عقب اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية، في يوم الأربعاء الموافق 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، وصف الصين بأنها "التحدي الاستراتيجي الأكبر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وما وراءها"، كما انتقدت الصين في مسألة تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ، والقضايا البحرية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، صرح خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية الياباني يوسيماسا خاياسي، يوم الخميس الماضي: "نحن موافقون على أن الصين هي أكبر تهديد استراتيجي
نواجهه نحن، وشركاؤنا وحلفاؤنا".