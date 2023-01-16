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https://sputnikarabic.ae/20230116/العراق-يتأهل-إلى-نهائي-خليجي-25-في-البصرة-بعد-تغلبه-على-قطر-بهدفين-لهدف-1072358024.html
العراق يتأهل إلى نهائي "خليجي 25" في البصرة بعد تغلبه على قطر بهدفين لهدف
العراق يتأهل إلى نهائي "خليجي 25" في البصرة بعد تغلبه على قطر بهدفين لهدف
تأهل المنتخب العراقي لكرة القدم إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعد فوزه على منتخب قطربهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الإثنين على ملعب... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T15:44+0000
2023-01-16T15:44+0000
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تقدّم العراق بواسطة إبراهيم بايش في الدقيقة 19، ثم عادلت قطر النتيجة عن طريق عمرو سراج في الدقيقة 29، قبل أن يعيد أيمن حسين أصحاب الأرض للمقدمة وتحديدا في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.وينتظر العراق الفائز من مباراة البحرين وعُمان في نصف النهائي الثاني، على أن تقام المباراة النهائية يوم الخميس المقبل الموافق 19 من يناير/ كانون الثاني الجاري على استاد البصرة.
https://sputnikarabic.ae/20230115/الإعلان-عن-الدولة-المستضيفة-لبطولة-خليجي-26--1072315246.html
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أخبار العراق اليوم, العراق, قطر, أخبار قطر اليوم, رياضة
أخبار العراق اليوم, العراق, قطر, أخبار قطر اليوم, رياضة

العراق يتأهل إلى نهائي "خليجي 25" في البصرة بعد تغلبه على قطر بهدفين لهدف

15:44 GMT 16.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالعراق يتأهل إلى نهائي "خليجي 25" في البصرة بعد تغلبه على قطر بهدفين لهدف، الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2023
العراق يتأهل إلى نهائي خليجي 25 في البصرة بعد تغلبه على قطر بهدفين لهدف، الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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تأهل المنتخب العراقي لكرة القدم إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعد فوزه على منتخب قطربهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الإثنين على ملعب "البصرة الدولي".
تقدّم العراق بواسطة إبراهيم بايش في الدقيقة 19، ثم عادلت قطر النتيجة عن طريق عمرو سراج في الدقيقة 29، قبل أن يعيد أيمن حسين أصحاب الأرض للمقدمة وتحديدا في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.
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أمس, 16:42 GMT
وينتظر العراق الفائز من مباراة البحرين وعُمان في نصف النهائي الثاني، على أن تقام المباراة النهائية يوم الخميس المقبل الموافق 19 من يناير/ كانون الثاني الجاري على استاد البصرة.
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