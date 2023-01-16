https://sputnikarabic.ae/20230116/العراق-يتأهل-إلى-نهائي-خليجي-25-في-البصرة-بعد-تغلبه-على-قطر-بهدفين-لهدف-1072358024.html
العراق يتأهل إلى نهائي "خليجي 25" في البصرة بعد تغلبه على قطر بهدفين لهدف
العراق يتأهل إلى نهائي "خليجي 25" في البصرة بعد تغلبه على قطر بهدفين لهدف
تأهل المنتخب العراقي لكرة القدم إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعد فوزه على منتخب قطربهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الإثنين على ملعب... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T15:44+0000
2023-01-16T15:44+0000
2023-01-16T15:44+0000
مجتمع
أخبار العراق اليوم
العراق
قطر
أخبار قطر اليوم
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/10/1072357476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea58bea3ff05b6bf14e89a87470ae5ae.jpg
تقدّم العراق بواسطة إبراهيم بايش في الدقيقة 19، ثم عادلت قطر النتيجة عن طريق عمرو سراج في الدقيقة 29، قبل أن يعيد أيمن حسين أصحاب الأرض للمقدمة وتحديدا في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.وينتظر العراق الفائز من مباراة البحرين وعُمان في نصف النهائي الثاني، على أن تقام المباراة النهائية يوم الخميس المقبل الموافق 19 من يناير/ كانون الثاني الجاري على استاد البصرة.
https://sputnikarabic.ae/20230115/الإعلان-عن-الدولة-المستضيفة-لبطولة-خليجي-26--1072315246.html
العراق
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/10/1072357476_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_d16bb81648269c59a4943ec9ee5fe7aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, العراق, قطر, أخبار قطر اليوم, رياضة
أخبار العراق اليوم, العراق, قطر, أخبار قطر اليوم, رياضة
العراق يتأهل إلى نهائي "خليجي 25" في البصرة بعد تغلبه على قطر بهدفين لهدف
تابعنا عبر
تأهل المنتخب العراقي لكرة القدم إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعد فوزه على منتخب قطربهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الإثنين على ملعب "البصرة الدولي".
تقدّم العراق بواسطة إبراهيم بايش في الدقيقة 19، ثم عادلت قطر النتيجة عن طريق عمرو سراج في الدقيقة 29، قبل أن يعيد أيمن حسين أصحاب الأرض للمقدمة وتحديدا في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.
وينتظر العراق الفائز من مباراة البحرين وعُمان في نصف النهائي الثاني، على أن تقام المباراة النهائية يوم الخميس المقبل الموافق 19 من يناير/ كانون الثاني الجاري على استاد البصرة.