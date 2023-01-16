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https://sputnikarabic.ae/20230116/العراق-يعلن-توقف-حركة-الملاحة-الجوية-في-مطار-بغداد-1072326489.html
العراق يعلن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد
العراق يعلن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، إيقاف الحركة الملاحية بسبب الأحوال الجوية. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T06:29+0000
2023-01-16T06:29+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن مطار بغداد الدولي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "توّد إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للمسافرين كافة وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية".وأشار البيان إلى أن قرار وقف حركة الملاحة جاء "بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 100 متر".ويتسبب اضطراب الأحوال الجوية في توقف حركة الملاحة في مطار بغداد بشكل دوري.
https://sputnikarabic.ae/20221226/مطار-بغداد-يعلن-عودة-الملاحة-الجوية-إلى-طبيعتها-1071600704.html
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أخبار العراق اليوم, طيران
أخبار العراق اليوم, طيران

العراق يعلن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد

06:29 GMT 16.01.2023
© AFP 2023مطار بغداد
مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، إيقاف الحركة الملاحية بسبب الأحوال الجوية.
جاء هذا في بيان صادر عن مطار بغداد الدولي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان: "توّد إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للمسافرين كافة وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية".
وأشار البيان إلى أن قرار وقف حركة الملاحة جاء "بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 100 متر".
ويتسبب اضطراب الأحوال الجوية في توقف حركة الملاحة في مطار بغداد بشكل دوري.
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