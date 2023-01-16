https://sputnikarabic.ae/20230116/القضاء-الإيراني-يعلن-الإفراج-عن-أكثر-من-975-سجينة-1072361813.html
القضاء الإيراني يعلن الإفراج عن أكثر من 975 سجينة
القضاء الإيراني يعلن الإفراج عن أكثر من 975 سجينة
أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، "الإفراج عن أكثر من 975 سجينة بمناسبة عيد ميلاد السيدة الزهراء"، مشيرا إلى "نجاة 310 محكومين بالقصاص... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T17:19+0000
2023-01-16T17:19+0000
2023-01-16T17:19+0000
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وأوضح محسني إيجئي، أن "جهاز القضاء أصدر عفوا قانونيا آخرا قبل أسبوعين بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني، شمل قرابة 3000 من السجناء المؤهلين في جميع أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أنه "في الـ9 الأشهر الماضية، تم العفو عن 310 أشخاص محكوم عليهم بالقصاص، بفضل جهود المحاكم ومجالس فض المنازعات ومساعدة المحسنين، وكذلك عفو أولياء الدم عن القصاص"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأضاف: "مع العمل المكثف الذي قام به الزملاء في جهاز القضاء بجميع أنحاء البلاد، تم الإفراج المشروط وغيرالمشروط عما يصل إلى 975 امرأة مدانة وكذلك تمت الموافقة لإجازة حوالي 6 آلاف سجين في أرجاء البلاد".وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية "تفكيك شرطة الأخلاق"، مشيرة إلى "العمل على آلية جديدة بشأن الانضباط الأخلاقي في البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20230112/خامنئي-العدو-دخل-الأحداث-الأخيرة-في-إيران-بخطة-شاملة-لكنه-أخطأ-الحسابات-1072197067.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
القضاء الإيراني يعلن الإفراج عن أكثر من 975 سجينة
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أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، "الإفراج عن أكثر من 975 سجينة بمناسبة عيد ميلاد السيدة الزهراء"، مشيرا إلى "نجاة 310 محكومين بالقصاص من حكمهم".
وأوضح محسني إيجئي، أن "جهاز القضاء أصدر عفوا قانونيا آخرا قبل أسبوعين بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني، شمل قرابة 3000 من السجناء المؤهلين في جميع أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أنه "في الـ9 الأشهر الماضية، تم العفو عن 310 أشخاص محكوم عليهم بالقصاص، بفضل جهود المحاكم ومجالس فض المنازعات ومساعدة المحسنين، وكذلك عفو أولياء الدم عن القصاص"، حسب وكالة
"مهر" الإيرانية.
وأضاف: "مع العمل المكثف الذي قام به الزملاء في جهاز القضاء بجميع أنحاء البلاد، تم الإفراج المشروط وغيرالمشروط عما يصل إلى 975 امرأة مدانة وكذلك تمت الموافقة لإجازة حوالي 6 آلاف سجين في أرجاء البلاد".
وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات
على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية "تفكيك شرطة الأخلاق"، مشيرة إلى "العمل على آلية جديدة بشأن الانضباط الأخلاقي في البلاد".