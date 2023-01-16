https://sputnikarabic.ae/20230116/القوات-الأوكرانية-تخطط-لـ-تدمير-أرتيوموفسك-في-حال-انسحابها-منها-1072325978.html
القوات الأوكرانية تخطط لـ "تدمير" أرتيوموفسك في حال انسحابها منها
القوات الأوكرانية تخطط لـ "تدمير" أرتيوموفسك في حال انسحابها منها
كشف أحد سكان قرية أوبيتنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية تخطط لـ"تدمير" مدينة أرتيوموفسك في حال انسحابها منها. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T05:49+0000
2023-01-16T05:49+0000
2023-01-16T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ألكسندر شيربين في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات الأوكرانية تخطط لتدمير مدينة أرتيوموفسك في حال انسحبت منها".وأضاف شيربين: "خالتي كانت تعمل في المستشفى قبل الإخلاء. كان هناك الكثير من العسكريين، وعندما خرجت في المساء إلى الشارع سمعت منهم عبارة: "مدينة أرتيوموفسك طيبة. سيكون من العار تدميرها"، أي أن لديهم بالفعل نية لعمل ما".وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي منطقة غورلوفكا في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية. وتعتبر محور إمداد مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
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سبوتنيك عربي
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روسيا
القوات الأوكرانية تخطط لـ "تدمير" أرتيوموفسك في حال انسحابها منها
05:49 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 06:17 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
كشف أحد سكان قرية أوبيتنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية تخطط لـ"تدمير" مدينة أرتيوموفسك في حال انسحابها منها.
وقال ألكسندر شيربين في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات الأوكرانية تخطط لتدمير مدينة أرتيوموفسك في حال انسحبت منها".
وأضاف شيربين: "خالتي كانت تعمل في المستشفى قبل الإخلاء. كان هناك الكثير من العسكريين، وعندما خرجت في المساء إلى الشارع سمعت منهم عبارة: "مدينة أرتيوموفسك طيبة. سيكون من العار تدميرها"، أي أن لديهم بالفعل نية لعمل ما".
وتقع
مدينة أرتيوموفسك شمالي منطقة غورلوفكا في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية. وتعتبر محور إمداد مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.