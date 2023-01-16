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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/القوات-الأوكرانية-تخطط-لـ-تدمير-أرتيوموفسك-في-حال-انسحابها-منها-1072325978.html
القوات الأوكرانية تخطط لـ "تدمير" أرتيوموفسك في حال انسحابها منها
القوات الأوكرانية تخطط لـ "تدمير" أرتيوموفسك في حال انسحابها منها
كشف أحد سكان قرية أوبيتنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية تخطط لـ"تدمير" مدينة أرتيوموفسك في حال انسحابها منها. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T05:49+0000
2023-01-16T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ألكسندر شيربين في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات الأوكرانية تخطط لتدمير مدينة أرتيوموفسك في حال انسحبت منها".وأضاف شيربين: "خالتي كانت تعمل في المستشفى قبل الإخلاء. كان هناك الكثير من العسكريين، وعندما خرجت في المساء إلى الشارع سمعت منهم عبارة: "مدينة أرتيوموفسك طيبة. سيكون من العار تدميرها"، أي أن لديهم بالفعل نية لعمل ما".وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي منطقة غورلوفكا في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية. وتعتبر محور إمداد مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
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روسيا

القوات الأوكرانية تخطط لـ "تدمير" أرتيوموفسك في حال انسحابها منها

05:49 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 06:17 GMT 16.01.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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كشف أحد سكان قرية أوبيتنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية تخطط لـ"تدمير" مدينة أرتيوموفسك في حال انسحابها منها.
وقال ألكسندر شيربين في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات الأوكرانية تخطط لتدمير مدينة أرتيوموفسك في حال انسحبت منها".
وأضاف شيربين: "خالتي كانت تعمل في المستشفى قبل الإخلاء. كان هناك الكثير من العسكريين، وعندما خرجت في المساء إلى الشارع سمعت منهم عبارة: "مدينة أرتيوموفسك طيبة. سيكون من العار تدميرها"، أي أن لديهم بالفعل نية لعمل ما".
وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي منطقة غورلوفكا في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية. وتعتبر محور إمداد مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
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