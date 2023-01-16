https://sputnikarabic.ae/20230116/القوات-الروسية-تستهدف-فوج-القوات-الخاصة-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1072344814.html
القوات الروسية تستهدف فوج القوات الخاصة الأوكرانية في زابوروجيه
القوات الروسية تستهدف فوج القوات الخاصة الأوكرانية في زابوروجيه
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الطيران والمدفعية الروسية أصابت مستودع أسلحة ومعدات للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية وموقعا لفوج القوات... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T13:23+0000
2023-01-16T13:23+0000
2023-01-16T13:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن " الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت مستودعا للأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان السكنية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".ونوهت الدفاع الروسية إلى أن المستودع عبارة عن "حظيرة مزودة بمعدات عسكرية تابعة للفوج التاسع (قوات خاصة) التابع للحرس الوطني الأوكراني في قرية مالوكاتيرينيفكا في منطقة زابوروجيه".وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم إستهداف 79 بطارية مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى استهداف القوى البشرية والعتاد العسكري في 101 منطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230116/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-100-عسكري-أوكراني-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-1072341724.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف فوج القوات الخاصة الأوكرانية في زابوروجيه
13:23 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 13:29 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الطيران والمدفعية الروسية أصابت مستودع أسلحة ومعدات للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية وموقعا لفوج القوات الخاصة الأوكرانية في منطقة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن " الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت مستودعا للأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان السكنية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن المستودع عبارة عن "حظيرة مزودة بمعدات عسكرية تابعة للفوج التاسع (قوات خاصة) التابع للحرس الوطني الأوكراني في قرية مالوكاتيرينيفكا في منطقة زابوروجيه".
وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم إستهداف 79 بطارية مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى استهداف القوى البشرية والعتاد العسكري في 101 منطقة.