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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/القوات-الروسية-تستهدف-فوج-القوات-الخاصة-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1072344814.html
القوات الروسية تستهدف فوج القوات الخاصة الأوكرانية في زابوروجيه
القوات الروسية تستهدف فوج القوات الخاصة الأوكرانية في زابوروجيه
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الطيران والمدفعية الروسية أصابت مستودع أسلحة ومعدات للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية وموقعا لفوج القوات... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T13:23+0000
2023-01-16T13:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن " الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت مستودعا للأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان السكنية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".ونوهت الدفاع الروسية إلى أن المستودع عبارة عن "حظيرة مزودة بمعدات عسكرية تابعة للفوج التاسع (قوات خاصة) التابع للحرس الوطني الأوكراني في قرية مالوكاتيرينيفكا في منطقة زابوروجيه".وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم إستهداف 79 بطارية مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى استهداف القوى البشرية والعتاد العسكري في 101 منطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230116/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-100-عسكري-أوكراني-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-1072341724.html
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روسيا

القوات الروسية تستهدف فوج القوات الخاصة الأوكرانية في زابوروجيه

13:23 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 13:29 GMT 16.01.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل من كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية يعرض شيفرون (شارة لرتبة عسكرية) تم العثور عليه أثناء تنظيف منجم كاربونيت في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
مقاتل من كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية يعرض شيفرون (شارة لرتبة عسكرية) تم العثور عليه أثناء تنظيف منجم كاربونيت في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الطيران والمدفعية الروسية أصابت مستودع أسلحة ومعدات للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية وموقعا لفوج القوات الخاصة الأوكرانية في منطقة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن " الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت مستودعا للأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان السكنية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن المستودع عبارة عن "حظيرة مزودة بمعدات عسكرية تابعة للفوج التاسع (قوات خاصة) التابع للحرس الوطني الأوكراني في قرية مالوكاتيرينيفكا في منطقة زابوروجيه".
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
12:28 GMT
وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم إستهداف 79 بطارية مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى استهداف القوى البشرية والعتاد العسكري في 101 منطقة.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMT
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