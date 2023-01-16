https://sputnikarabic.ae/20230116/المبعوث-الأممي-لدى-ليبيا-يطالب-المجتمع-الدولي-بدعم-وقف-إطلاق-النار-1072342289.html
المبعوث الأممي لدى ليبيا يطالب المجتمع الدولي بدعم وقف إطلاق النار
المبعوث الأممي لدى ليبيا يطالب المجتمع الدولي بدعم وقف إطلاق النار
طالب المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بدعم اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T12:45+0000
2023-01-16T12:45+0000
2023-01-16T12:50+0000
أخبار ليبيا اليوم
اللجنة العسكرية الليبية 5+5
اخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/18/1069421256_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d946cf3beb3dfc18d2e98649e0866514.jpg
جاء هذا خلال إيجاز صحفي بعد اختتام الاجتماع المغلق لأعضاء اللجنة في مدينة سرت بحضور باتيلي.وقال باتيلي: "نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي للجنة العسكرية المشتركة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".وأضاف المسؤول الأممي: "ما شهدناه في عمل اللجنة العسكرية المشتركة يؤكد أن القوات المسلحة في ليبيا مستعدة لدعم العملية السياسية".وأشار إلى أنه التقى بالمراقبين الدوليين والمحليين لبحث إمكانية استكمال أعمالهم من سرت، مضيفا أن الاجتماع شهد مناقشة القضايا المتعلقة بدول الجوار والقوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب.وقال المسؤول الأممي: "اتخذنا قرارات هامة لبحث ملف المرتزقة وتحديدا مع دول جوار جنوب ليبيا (السودان، تشاد، النيجر)".كما قرر المشاركون في اجتماع سرت، عقد اجتماع خلال أسابيع مع دول جوار جنوب ليبيا لبحث سبل إخراج المرتزقة.وتوقع باتيلي التزام السياسيين بما يقوم به العسكريين لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.وقال إنه لمس في أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة العزم والالتزام للعمل نحو السلام والاستقرار في ليبيا.واستكملت اللجنة مشاوراتها حول سبل تفعيل مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 2020.وخلال اليوم الأول لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، جرى التطرق لجملة من القضايا، بما في ذلك المضي قدماً في تفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية وسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وهي الآلية التي وُضعت بشكل مشترك بين المراقبين الليبيين ونظرائهم الدوليين.كما أجرت اللجنة العسكرية المشتركة نقاشا مستفيضا حول سبل إشراك التشكيلات المسلحة بهدف خلق بيئة مواتية للسلام والأمن المستدامين في ليبيا.وأكد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على الضرورة الملحة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، معتبرين أن ذلك سيسرع من وتيرة إيجاد حلول للأزمة السياسية.
https://sputnikarabic.ae/20230111/ليبيا-المجلس-الأعلى-للدولة-يتفق-على-عقد-جلسة-لمناقشة-الوثيقة-الدستورية-1072159913.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/18/1069421256_133:0:1961:1371_1920x0_80_0_0_780ea238f73f91735e26121b5196181e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, اللجنة العسكرية الليبية 5+5, اخبار العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, اللجنة العسكرية الليبية 5+5, اخبار العالم العربي
المبعوث الأممي لدى ليبيا يطالب المجتمع الدولي بدعم وقف إطلاق النار
12:45 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 12:50 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
طالب المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بدعم اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل.
جاء هذا خلال إيجاز صحفي بعد اختتام الاجتماع المغلق لأعضاء اللجنة في مدينة سرت بحضور باتيلي.
وقال باتيلي: "نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي للجنة العسكرية المشتركة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف المسؤول الأممي: "ما شهدناه في عمل اللجنة العسكرية المشتركة يؤكد أن القوات المسلحة في ليبيا
مستعدة لدعم العملية السياسية".
وأشار إلى أنه التقى بالمراقبين الدوليين والمحليين لبحث إمكانية استكمال أعمالهم من سرت، مضيفا أن الاجتماع شهد مناقشة القضايا المتعلقة بدول الجوار والقوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد اتخاذ قرارات مهمة حيال القضايا المتعلقة بدول الجوار، خاصة ملف القوات الأجنبية والمرتزقة.
وقال المسؤول الأممي
: "اتخذنا قرارات هامة لبحث ملف المرتزقة وتحديدا مع دول جوار جنوب ليبيا (السودان، تشاد، النيجر)".
كما قرر المشاركون في اجتماع سرت، عقد اجتماع خلال أسابيع مع دول جوار جنوب ليبيا لبحث سبل إخراج المرتزقة.
وتوقع باتيلي التزام السياسيين بما يقوم به العسكريين لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.
وقال إنه لمس في أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة العزم والالتزام للعمل نحو السلام والاستقرار في ليبيا.
وفي وقت سابق اليوم، انطلق الاجتماع المغلق لأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.
واستكملت اللجنة مشاوراتها حول سبل تفعيل مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 2020.
وخلال اليوم الأول لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، جرى التطرق لجملة من القضايا، بما في ذلك المضي قدماً في تفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية وسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وهي الآلية التي وُضعت بشكل مشترك بين المراقبين الليبيين ونظرائهم الدوليين.
كما أجرت اللجنة العسكرية المشتركة نقاشا مستفيضا حول سبل إشراك التشكيلات المسلحة بهدف خلق بيئة مواتية للسلام والأمن المستدامين في ليبيا.
وأكد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على الضرورة الملحة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، معتبرين أن ذلك سيسرع من وتيرة إيجاد حلول للأزمة السياسية.