https://sputnikarabic.ae/20230116/المتلازمة-الأوكرانية-تشريح-المواجهة-العسكرية-الحديثة-1072334388.html

"المتلازمة الأوكرانية"... "تشريح" المواجهة العسكرية الحديثة

"المتلازمة الأوكرانية"... "تشريح" المواجهة العسكرية الحديثة

شرح رئيس المجلس السياسي لمنصة المعارضة "من أجل الحياة" في أوكرانيا، فيكتور ميدفيدشوك، الوضع في أوكرانيا والمواجهة العسكرية الحديثة، في مقال نشرته صحيفة... 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T11:00+0000

2023-01-16T11:00+0000

2023-01-16T11:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وجاء في نص المقال الذي نشره ميدفيدشوك أنه إذا استمعت إلى العديد من السياسيين الغربيين، فمن المستحيل تمامًا فهم معنى وآليات الصراع في أوكرانيا الحديثة، وتابع: فمن جانبه، ينفي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المشاركة المباشرة للجيش الأمريكي في الصراع، لكنه في الوقت نفسه يصرّح في كل مناسبة بأن بلاده تزود أوكرانيا بأسلحة بمليارات الدولارات، ليتضح أن المصالح الأوكرانية مهمة للولايات المتحدة التي لا ترغب بزج جيشها في المعركة.ولكن ما هي عمليات التسليم التي تقدر بمليارات الدولارات؟ مساعدة غير مبررة؟ تجارة مربحة؟ استثمارات؟ مزيج سياسي؟ لا توجد إجابات، ضبابية مستمرة.كذلك ما كشفت عنه المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، حول "اتفاقيات مينسك"، فقد أكدت بدورها أن هذه الاتفاقيات كانت خدعة لروسيا وليست لإحلال السلام.كيف انتهت الحرب الباردة؟عادة ما تكون بداية أي حرب جديدة في نهاية الحرب الأخيرة التي سبقتها (الحرب العالمية الثانية)، وسبقت الحرب الأوكرانية، "الحرب الباردة".إن الإجابة عن كيفية انتهاء النزاع ستقربنا من فهم معنى الصراع الحالي، الذي لا يقتصر على أوكرانيا فحسب، ولكنه يؤثر على العديد من البلدان. الحقيقة هي أن دول الغرب ودول الاتحاد السوفيتي سابقا، وفي مقدمتها روسيا، تنظر إلى نتائج هذه الحرب بشكل مختلف.لذلك ، فإن جميع "مزاعم روسيا" ببعض التأثير على السياسة الأوكرانية، وحماية مصالحها في هذه المنطقة "لا أساس لها"، وهو هجوم واضح على مصالح أمريكا وحلف شمال الأطلسي، بحسب ميدفيدشوك.في أوائل التسعينيات، قالت مارغاريت تاتشر، رئيسة وزراء سابقة للمملكة المتحدة: "لم نعد بحاجة إلى النظر إلى العالم من منظور العلاقات بين الشرق والغرب. لقد انتهت الحرب الباردة"، أي أنه من غير المهم النظر شرقا نحو روسيا، هناك متجه واحد، سيد العالم، فائز واحد فقط.أي، إذا أصبح عدوك السابق صديقًا اليوم، أليس هذا انتصارا؟ في الوقت نفسه، لم يكن الاتحاد السوفيتي، ثم روسيا الاتحادية، يهدفان إلى الانتصار في الحرب الباردة، ولكن الخروج من المواجهة العسكرية بين الشرق والغرب، والتي يمكن أن تنتهي بكارثة نووية.لقد وجدت موسكو، جنبًا إلى جنب مع واشنطن، هذا الطريق للخروج، حيث لم يحققوا فقط أهدافا لأنفسهم، ولكن للعالم بأسره بشكل عام.ومن هنا نرى مقاربتين لإنهاء الحرب الباردة: انتصار الفائزين من جهة وبناء عالم جديد، وحضارة من جهة أخرى.عالم جديد أم مستعمرات جديدة للغرب؟في عام 1991، انهار الاتحاد السوفيتي، و في عام 1992 تم إنشاء الاتحاد الأوروبي، والذي علق عليه فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك روسيا، آمالًا كبيرة.وفي هذه الحالة، رحبت روسيا بتوحيد ألمانيا ودخول دول سابقة من الاتحاد السوفيتي في هذا الاتحاد.كان التكامل الاقتصادي مع الغرب في التسعينيات في المقام الأول بالنسبة لروسيا، وكانت موسكو تراه مفتاح نجاحها كدولة حديثة، في الوقت نفسه لم ترغب القيادة الروسية بربط الجمهوريات السابقة بما في ذلك أوكرانيا بنفسها.ليس من المعتاد الحديث عن هذا، ولكن في التسعينيات كان الجنوب الشرقي الناطق بالروسية هو الذي أنقذ الاقتصاد، ومعه الاستقلال السياسي لأوكرانيا.والآن دعونا ننتبه لشيء آخر، منذ التسعينيات، بدأت سلسلة من الصراعات العرقية الخطيرة والحروب في الظهور في أوروبا وعلى حدودها، وشارك فيها ملايين الأشخاص.حتى عام 1991، لم يتم ملاحظة مثل هذا العدد من الاشتباكات العرقية، كل هذا أدى إلى انهيار يوغوسلافيا وفقدان وحدة جورجيا ومولدوفا وسوريا.من وجهة نظر نموذج التوحيد الأوروبي، هذا لا معنى له.بعد كل شيء، معنى هذا التوحيد ليس تجزئة أوروبا إلى دول صغيرة كثيرة، بل على العكس من ذلك، إنشاء اتحاد ضخم "فوق وطني للشعوب"، وهذه الشعوب لا تحتاج إلى إبادة بعضها البعض، ولا تضاعف الحدود، وبناء عالم مشترك جديد معا. ما الخطأ هنا؟ويعتمد هذا على المفهوم السابق في حال التزمت به روسيا، لكن اذا انطلقنا من مفهوم الانتصار في الحرب الباردة للغرب، فسيكون للنزاعات العرقية معنى مختلفا تمامًا.من ذلك، يمكننا أن نستنتج أنه ليس كل السياسيين الغربيين يريدون خلق عالم جديد عادل، كانت مهمتهم تدمير الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا ودول أخرى. ومن ثم فإن تفاقم الصراعات بين الأعراق أمر منطقي تمامًا، فهي تضعف العدو، وفي حالة الانتصار تساعد في تقطيع أوصال بلاده من أجل استيعابه من قبل المنتصر.في مثل هذه الظروف، لا يهم الوضع الحقيقي للأمور، إن تزعزع الوضع عمدا، أو شكل ممثلوا الأقليات تهديدا للدولة، هذا التكتيك اتبع في العصور القديمة واستخدمته روما القديمة.لكن يبدو الآن أنه لا يوجد حديث عن بناء إمبراطورية جديدة للعبيد؟ وفي واشنطن، على سبيل المثال، تعتبر مساحة ما بعد الاتحاد السوفيتي بمثابة بعض مقاطعات إمبراطورية كبيرة لديها بالفعل مدينتها الخاصة ويجب حمايتها من تعديات البرابرة الذين لا يريدون الخضوع لهذه الإمبراطورية؟إذن، لدينا استراتيجيتان سياسيتان - التكامل الاقتصادي والسياسي للدول، حيث تكون المنفعة المتبادلة في المقدمة، واستيعاب الآخرين من قبل دولة واحدة، حيث لا تؤخذ مصالح الدول المستوعبة بالاعتبار. ويمكن تقسيم هذه البلدان نفسها، والإعلان أنها منبوذة، واحتلالها.أما بالنسبة لروسيا، فهي تخرج من الأزمة الناجمة عن تغيير حاد في المسار السياسي والاقتصادي، وتواجه بشكل متزايد رغبة واضحة في إضعافها، وإذلالها، ووضعها في موقف غير موات، وقد أعلنت بشكل متزايد عن ذلك. على الرغم من حقيقة أن إمكاناتها الاقتصادية آخذة في النمو. إن نمو الإمكانات الاقتصادية يجب أن يزيد من نفوذ الدولة، وهذا أمر ينبغي الترحيب به في العالم الغربي. لكن العكس يحدث. إن نفوذ روسيا ليس مرحبًا به فحسب، بل يُعلن أنه خاطئ وإجرامي وفاسد.وهناك الاتحاد الأوروبي الذي انخرط في بناء واقع اقتصادي جديد. وهناك حلف الناتو، الذي تم إنشاؤه عام 1949، والذي عارض الشرق، وخاصة الاتحاد السوفيتي وروسيا. لنتذكر كلمات الأمين العام الأول لحلف شمال الأطلسي السابق، هاستينغز إسماي: "أبق الاتحاد السوفيتي خارج [أوروبا]، والأميركيين في الداخل، والألمان في وضع التبعية". أي أن أيديولوجية الناتو هي الولايات المتحدة في أوروبا، وهي موقع مهيمن، لكن روسيا ليست كذلك.كيف تتعامل روسيا مع هذا؟ بعد كل شيء، لقد أنهت الحرب الباردة، لكن يبدو أن الولايات المتحدة والناتو لم يفعلوا ذلك. يتبين أن الوحدة مع الغرب المعدة لها ليست على قدم المساواة، بل على شروط الاستيعاب الاقتصادي والسياسي. ومن هنا جاءت مطالبة موسكو بوقف التحرك نحو حدود روسيا ومراجعة المواقف والاتفاقيات. والآن نرى أن مفهوم الناتو لم يقضي على اندماج روسيا في أوروبا فحسب، بل وضع حد أيضًا لتوسع أوروبا وتطورها. أي، من بين النهجين اللذين نقدمهما هنا، من الواضح أن أحدهما هزم الآخر.روسيا وأوكرانيا "مأساة العلاقات"بالانتقال للصورة المباشرة للعلاقات الروسية الأوكرانية، نبدأ بحقيقة أن العلاقات بين هذه الدول لها تاريخها الخاص، وهذه العلاقات أقرب من التفاعل بين إنجلترا واسكتلندا أو الولايات الشمالية والجنوبية. كانت أوكرانيا جزءًا من روسيا لأكثر من 300 عام، مما أثر على الثقافة والتكوين العرقي والعقلية. حصلت أوكرانيا على استقلالها في عام 1991 ليس نتيجة لنضال التحرير الوطني، ولكن بالاتفاق مع موسكو. يدفع الواقع الاقتصادي والسياسي الجديد النخبة الروسية ليس فقط لمنح الاستقلال لأوكرانيا، ولكن أيضًا للضغط من أجله.ومع ذلك، يمكن للمرء أن يرى بوضوح، في مثال أوكرانيا، كيف هُزم مفهوم إنشاء مساحة سياسية واقتصادية مشتركة بفعل مفهوم الضغط على روسيا من أوروبا.منذ أول ميدان عام 2005، كانت أوكرانيا تبني سياسة مناهضة لروسيا على مستوى أيديولوجية الدولة. في الوقت نفسه، من الواضح أن هذه السياسة لها نمط الحرب الباردة. أي، من الناحية النفسية، انقلب الأوكرانيون ضد الروس بدعم من بعض السياسيين، وساعد في ذلك التغييرات في البرنامج التعليمي في أوكرانيا، والثقافة، وبث وسائل الإعلام الوطنية. وابتعد كل شيء تحت ستار الإصلاحات الديمقراطية، والتغييرات الإيجابية التي دعمتها جميع أنواع المنظمات الغربية والدولية.كان من الصعب وصفها بأنها عملية ديمقراطية. تم تأسيس إملاءات القوى الموالية للغرب ببساطة في السياسة والإعلام والاقتصاد والمجتمع المدني. تأسست الديمقراطية الغربية بأساليب غير ديمقراطية على الإطلاق. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يصبح السؤال مهمًا: هل النظام السياسي في أوكرانيا ديمقراطي؟منذ عام 1991، وُجدت دولتان داخل أوكرانيا نفسها – دولة مناهضة لروسيا ودولة أوكرانيا "روسيا أخرى". حيث في إحداها لا يفكر المرء في نفسه بدون روسيا، وفي الأخرى لا يفكر في نفسه مع روسيا. ومع ذلك، فإن هذا التقسيم مصطنع حيث يرتبط معظم تاريخ أوكرانيا مع روسيا، ثقافيًا وعقليًا. من الواضح أن الاندماج مع روسيا في أوكرانيا يمليه الاقتصاد.لم تجلب المشاعر المعادية لروسيا سوى الحزن والفقر لأوكرانيا. لذلك، فإن جميع الحركات القومية الموالية للغرب، بوعي أو بغير وعي ، تبشر بالفقر والبؤس للشعب الأوكراني.القسم الجنوبي الشرقي من أوكرانيا كما تحدثنا سابقا مثل القوة الاقتصادية لموارد البلاد بالإضافة للنسبة الكبيرة من سكانه الناطقين بالروسية.حركتي "ميدان" الأولى والثانية كانتا موجهتان ضد فيكتور يانوكوفيتش، حاكم دونيتسك السابق، وزعيم دونباس والقوى السياسية الوسطية غير القومية.ليأتي بورشينكو بعد "ميدان 2" والذي وعد بالسلام مع روسيا في غضون أسبوع لكنه لم يمتثل لاتفاقيات مينسك وخسر الانتخابات التالية بشكل بائس. ليحل محله فلاديمير زيلينسكي ، الذي وعد أيضًا بالسلام ، لكنه أصبح تجسيدًا للحرب.إذا قال أحدهم إنه سيبني عالماً جديداً مع جيرانه، لكنه ببساطة يدفع بمصالحه، بغض النظر عن أي شيء، حتى الحرب، حتى الحرب النووية، فمن الواضح أنه لن يبني أي شيء. هذه هي الطريقة التي تصرف بها رئيس أوكرانيا السابق بوروشنكو، وهكذا يتصرف الرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي، لكن ليس فقط هم. هذه هي الطريقة التي تتصرف بها قيادة الناتو والعديد من السياسيين الأمريكيين والأوروبيين.زيلينسكي، قبل العملية العسكرية، سحق ببساطة أي معارضة، ودفع مصالح حزبه، ولم يبني أي سلام. في أوكرانيا، تم قمع السياسيين والصحفيين والنشطاء العامين الذين تحدثوا عن السلام وعلاقات حسن الجوار مع روسيا قبل الاشتباك العسكري، وأغلقت وسائل الإعلام الخاصة بهم دون أي أسباب قانونية، ونُهبت ممتلكاتهم.يرتبط القسم الجنوبي الشرقي من أوكرانيا إلى حد كبير بروسيا ومصالحها، لذلك لم يعد الصراع مسألة داخلية حصرية.روسيا وضعت أمام موقف ليس فقط لحماية مصالحها الاقتصادية وإنما لحماية كرامتها وهو ما تم إنكاره بشكل منهجي، ولم يكن هناك من يصلح هذا الوضع.انتهت الحرب الباردة بقرار سياسي لبناء عالم جديد لا توجد فيه حروب. من الواضح أن مثل هذا العالم لم يُبنى، وأن السياسة العالمية الحالية قد عادت إلى حيث بدأت.والآن هناك طريقتان فقط للخروج: الانزلاق إلى حرب عالمية وصراع نووي، أو بدء عملية انفراج مرة أخرى، والتي من الضروري فيها مراعاة مصالح جميع الأطراف. لكن من أجل هذا، من الضروري الاعتراف سياسيًا بأن لروسيا مصالح، ويجب أخذها في الاعتبار عند بناء انفراج جديد. والأهم من ذلك، "اللعب بصدق"، وعدم خداع أحد، وإزالة الضبابية، وعدم جني الأموال على حساب دماء الآخرين. ولكن إذا كان النظام السياسي العالمي غير قادر على التعامل مع مبادئ اللياقة، وأعمته الكبرياء ومصالحه التجارية الخاصة، فحينئذٍ تنتظرنا أوقات أكثر صعوبة.بنى هؤلاء الناس سياساتهم وأعمالهم على الحرب، ورفعوا تصنيفاتهم الدولية بشكل حاد. في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يتم الترحيب بهم بالتصفيق، ولا ينبغي أن يُسألوا أسئلة مزعجة، ولا التشكيك في صدقهم. يكسب "حزب الحرب" الأوكراني انتصارًا بعد انتصار، بينما لم يلاحظ أي نقطة تحول عسكرية.لكن "حزب السلام" الأوكراني غير مفضل سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة. يشير هذا بشكل واضح إلى أن معظم السياسيين الأمريكيين والأوروبيين لا يريدون أي سلام لأوكرانيا. لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن الأوكرانيين لا يريدون السلام وأن انتصار زيلينسكي العسكري أهم بالنسبة لهم من حياتهم ومنازلهم المدمرة.وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان حزب السلام والحوار المدني لا يتناسب مع نوع من الديمقراطية (الديمقراطية الغربية)، أليست هي ديمقراطية؟ وربما، من أجل إنقاذ بلدهم، يحتاج الأوكرانيون إلى البدء في بناء ديمقراطيتهم الخاصة وفتح حوارهم المدني دون الخضوع لإملاءات الغربيين، التي لن نؤدي إلا إلى الضرر والدمار لبلادهم. إذا كان الغرب لا يريد الاستماع إلى وجهة نظر أوكرانيا الأخرى، فهذه مسألة تخصه، ولكن بالنسبة لأوكرانيا، فإن وجهة النظر هذه مهمة وضرورية، وإلا فإن هذا الكابوس لن ينتهي أبدًا. وهذا يعني أنه من الضروري خلق حركة سياسية من أولئك الذين لم يستسلموا، والذين لم يتخلوا عن معتقداتهم تحت وطأة الموت والسجن، والذين لا يريدون أن تصبح بلادهم مكانًا للمواجهة الجيوسياسية. يجب على العالم أن يستمع إلى مثل هؤلاء، بغض النظر عن مدى احتكار الغرب للحقيقة. الوضع الأوكراني معقد بشكل كارثي وخطير، لكن لا علاقة له بما يقوله زيلينسكي كل يوم.بقلم رئيس المجلس السياسي لمنصة المعارضة "من أجل الحياة" في أوكرانيا، فيكتور ميدفيدشوك.

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